Inédita subida del paro en agosto en la comarca de Pontevedra, que suma 12.451 desempleados

Las cifras del paro de este verano pasarán a la historia por su carácter inédito. La comarca de Pontevedra ha visto incrementado su número de desempleados casi un 2 por ciento en agosto, algo que nunca ocurría a estas alturas del año por tratarse del mes más importante del sector turístico.

Según los datos hechos públicos por la Consellería de Economía e Emprego, actualmente hay en la comarca 12.451 personas que buscan un empleo, frente a las 12.219 que había en julio, es decir, 232 más.

La cuestión no es que el incremento sea relativamente bajo, no llega al 2 por ciento, si no simplemente que no haya bajado el desempleo precisamente en este mes. Son las consecuencias de la pandemia del coronavirus y su negativo impacto sobre el sector turístico, un pilar fundamental en la economía de las Rías Baixas.

Casi la mitad de los parados son vecinos del municipio de Pontevedra, 5.938, donde ahora hay 146 desempleados más que hace un mes.

Los otros dos municipios donde también se registró un incremento fueron Marín, con 53 parados más y un total de 1.619, y Poio, con 43 más y 988.

Por el contrario, en Sanxenxo, la localidad turística por excelencia de la comarca, solo aumentó el paro en tres personas, por lo que cierra agosto con 778. Es, en todo caso, igualmente una mala noticia, ya que a estas alturas el descenso del desempleo tenía que ser muy importante.

Hace un año

En cuanto a las cifras comparativas con el mes de agosto del año pasado, son todavía más negativas. En este sentido, el incremento del desempleo es que 1.664 personas en el conjunto de la comarca, esto es, un 15,43 por ciento más. A estas alturas en 2019 había 10.787 parados, frente a los 12.451 que hay ahora.

De los cuatro grandes concellos, el que más acusa la subida es el de Sanxenxo, con un 24 por ciento más, al pasar de 626 a 778 desempleados. En el caso del municipio capitalino, el incremento ha sido del 15,6 por ciento, 5.136 parados frente a los 5.938 actuales.