El arte y el rock and roll regresan al mercado de abastos

Una decena de retratos de artistas del mundo del rock como Joan Jett, de The Runaways; Rudi Protrudi, de The Fuzztones; Debbie Harry, de Blondie; Joey Ramone, de Ramones, o Janis Joplin, conformarán la exposición "Rock and Roll en la Plaza", que acogerá el Mercado de Abastos de Pontevedra durante este mes.

La muestra, impulsada por la Concejalía de Promoción Económica y Turismo y realizada por el artista galaico leonés Javier de la Torre será inaugurada mañana, jueves, a las 20:00 horas y podrá visitarse de manera gratuita en la primera planta del edificio de la calle Sierra tanto por las mañanas como por las tardes.

Los cuadros que se exhibirán son el resultado de la combinación de música y arte plástica que marcaron la carrera de Javier de la Torre (León, 1973), llegado a Pontevedra a principios de los 90 y alumno de la tercera promoción de Bellas Artes. Tiene más de 15 años de experiencia a sus espaldas como DJ de rock, soul y funck en diversos locales de la ciudad.