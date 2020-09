Unos 350 negocios se suman a la campaña de "Volta ao cole" que impulsa el Concello

Son ya 347 las pequeñas y medianas empresas (en su mayor parte pequeño comercio) que integran la lista de negocios adheridos a la campaña municipal "Volta ao Cole" que tiene como objetivo promover las compras asociadas al inicio de curso en los establecimientos locales. Se trata de una iniciativa que permite regalar desde ayer mismo y hasta el 19 de septiembre un total de 40 bonos de 70 euros de premio entre los clientes que hagan sus compras durante este periodo de inicio de curso en los citados comercios que se han sumado al programa.

La concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, impulsora de esta iniciativa a través de la plataforma #PonteLovers, aguarda que este listado incluso se pueda ampliar en las próximas horas ya que la firma que coordina la campaña, Pontevedra Digital, está pendiente de confirmar la participación de otras veinte empresas más.

Rascar y ganar

Según explicó la edil socialista, la lista de negocios será colgada en la web del Concello (htpp://pontevedra.gal) para que los ciudadanos puedan consultarla y acercarse a ella. Se logrará un doble objetivo, invertir en el comercio de proximidad y, al mismo tiempo, contar con la posibilidad de hacerse con uno de estos 40 bonos de regalo en unos rascas que se les entregarán cada vez que adquieran productos en los establecimientos adheridos.

A diferencia de la anterior edición, la concejalía de Promoción Económica optó por sustituir el tradicional sorteo de vales por un sistema de "rasca y gana" con bonos que podrán ser canjeados en cualquiera de los locales participantes.

Al margen de los premios, la campaña también incrementará el atractivo de los establecimientos mediante una cartelería común, estará orientada al comercio local no solo apostando por los sectores vinculados tradicionalmente y directamente con la vuelta al colegio, sino por todo tipo de pequeño negocio. Así, no solo librerías, sino desde perfumerías a ópticas, tiendas de fotografía, música o mercerías, cita el Concello, pueden participar en la iniciativa. Eso sí, quedan excluidas de la campaña las grandes cadenas o franquicias, los profesionales de la peluquería y estética (que ya contarán este mismo mes con su propio salón, "Rizando o rizo"), las farmacias, los supermercados, las fruterías y las tiendas de alimentación en general. También la hostelería y la restauración, las empresas de servicios y todos aquellos negocios que no se dediquen a la venta de productos.