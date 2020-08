"Muchos autónomos atraviesan una situación económica sin precedentes"

La directiva de UPTA, que preside Eduardo Abad, inicia esta semana una ronda de reuniones con los distintos ministerios y con el Gobierno gallego para demandar medidas para paliar los efectos de la crisis que sufren los autónomos.

-¿Las ayudas anti covid han sido efectivas?

- Evidentemente no. Las primeras ayudas a los autónomos funcionaron bien; las segundas no, porque es un sistema que deja fuera a miles de trabajadores autónomos, que tienen que probar, a veces de forma totalmente torticera, que están en una situación por la que necesitan esas ayudas. Las distintas entidades que gestionan esas ayudas no han sabido entender el mensaje que se daba cuando se pusieron en funcionamiento y el mensaje es muy claro: que muchos trabajadores y autónomos atraviesan una dificultad económica sin precedentes y las entidades como mutuas de accidentes de trabajo no están a la altura de lo esperado en estos momentos de crisis.

- ¿Qué pide a la Administración?

- Que pongan en marcha con la suficiente claridad unas ayudas efectivas. Está claro que el sistema de ayudas actual es manifiestamente mejorable y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para poder acoger dentro del paraguas de la protección del Estado a la mayoría de los autónomos, que están viviendo una situación complicada.

-¿El pequeño comercio está sufriendo por el covid-19 o su problema es otro y más grave?

- El covid se ha venido a sumar a otros problemas. El pequeño comercio venía perdiendo una media del 5% de consumidores antes de la pandemia. Los datos nos dicen que las compras por internet en las grandes plataformas en los últimos años han crecido un 40% y tan solo en este 2020 ha crecido un 18% la facturación de este tipo de comercio y eso al final viene a agravar la situación económica de miles de pequeños establecimientos comerciales y viene a demostrar que hay un cambio en los hábitos de consumo que no benefician a nuestro colectivo, sino a las grandes plataformas.