Pontevedra celebra hoy la "Noche de los Murciélagos"

Pontevedra será la única ciudad gallega donde se celebre hoy la Noche Internacional de los Murciélagos, organizada por el colectivo ambiental Vaipolorío en el marco de las actividades de "Ponteverán", del Concelldo capitalino, y en colaboración con Drosera a través del programa Morcegos de Galicia. Consistirá en una charla en el paseo urbano del río Gafos y un muestreo de los individuos que frecuentan este entorno fluvial.

La Asociación Drosera para o Estudo e Conservación do Medio Natural ha apelado a abordar la relación entre murciélagos y humanos desde la "prudencia", especialmente a raíz de la pandemia de coronavirus. "No está probado que el origen de la transmisión del virus hayan sido los murciélagos", ha señalado la portavoz de Drosera, Zeltia López, partidaria de "esperar a que la ciencia dé una respuesta". No obstante, "a la gente le preocupa y les da mala fama", ha reconocido, recordando que se trata de una especie "protegida".

Zeltia López confía en que no se produzcan ataques a las colonias de murciélagos que se conservan en Galicia, como ha sucedido recientemente en países como Honduras o México, o el pasado año en Verín, cuando un vecino causó la muerte de más de 50 murciélagos rabudos (Tadarida teniotis) por realizar obras en una vivienda. Se trata de animales "antropófilos", ha explicado López, por lo que "es inevitable que se produzca un contacto estrecho con esta especie", que puede habitar en huecos de paredes, desvanes y otros espacios constructivos.

En este sentido, uno de los objetivos de Drosera es fomentar la sensibilización y la concienciación social no solo sobre la utilidad de los murciélagos, que contribuyen al control de las poblaciones de insectos, de los que se alimentan todas las especies de quirópteros radicadas en Europa.

Además de útiles para la sociedad y para la ciencia, son "interesantes y bonitos", ha añadido Zeltia López. Sin embargo, desde el confinamiento y con las restricciones establecidas en los protocolos de seguridad, las charlas y actividades divulgativas de Drosera se han mermado considerablemente.

Una veintena de especies

Drosera ha documentado la presencia en Galicia de 24 especies de murciélagos, que se podrían incrementar en una más cuando los especialistas de esta asociación puedan "identificar en mano" al murciélago de nathusii (Pipistrellus nathusii), una variedad migratoria localizada a través de ultrasonidos en el norte de Galicia. Así, el Atlas dos Morcegos de Galicia recoge las distintas familias -Rhinoliphidae, Vespertilionidae y Molossidae- y géneros localizados en las cuatro provincias.

"Somos voluntarios", ha precisado Zeltia López sobre esta labor de catalogación que, además, requiere "bastantes conocimientos y equipamientos costosos" como grabadoras de ultrasonidos e instrumental para obtener muestras de AND que permitan la identificación de estos mamíferos voladores. "Se necesita apoyo institucional", ha reclamado la portavoz de Drosera, que ha lamentado la falta de respaldo económico por parte de la Xunta.

Entre las entidades públicas que colaboran con Drosera, la Diputación de A Coruña va a financiar el proyecto "Ciencia ciudadana" para "ampliar el conocimiento de las especies" a nivel provincial. A mayores, otras organizaciones privadas, como la conservera Pérez Lafuente, aportan fondos para que Drosera pueda impartir cursos de formación en la Casa das Ínsuas, en Rábade (Lugo), gestionada por la Asociación Galega de Custodia do Territorio.

Colonia en O Morrazo

También han conseguido recursos privados para adquirir terrenos en un monte de la comarca de O Morrazo donde se localiza la única colonia reproductora en Galicia de murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii), muy restringida a "bosques maduros caducifolios". A esta especie se suman otras dos poblaciones singulares de murciélagos de herradura (Rhinolophus hipposideros) situados en los monasterios de Caaveiro, en A Capela (A Coruña) y de Carboeiro, en Silleda (Pontevedra).