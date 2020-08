Isidoro Sabell y Victoriano Otero acercan los periplos de una estirpe noble de Aios en Cartagena de Indias

El Pazo de Emilia Pardo Bazán acogió ayer la primera de las Xornadas de "Sanxenxo na Historia". La cita que este año llega de mano de un nuevo colectivo, la Asociación de Estudos Locais de Sanxenxo (Aelos), contó con el respaldo en el arranque de la actividad del secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, y la concejala de Cultura, Paz Lago. La presidenta de Aelos, Alberta Lorenzo, realizó una breve introducción del acto y la presentación del colectivo para dar paso a la mesa redonda que tuvo como protagonistas a Isidoro Sabell, doctor en Farmacia, y a Victoriano Otero, funcionario municipal jubilado. El coloquio que tuvo como moderador al arquitecto Rafael Fontoira abordó la vida de una estirpe noble de Aios en Cartagena de Indias y de un emprendedor comerciante de Sanxenxo en Manila.

Bajo el título "Alberto Jacinto de Reyes, un fillo de Sanxenxo na ruta comercial do Galeón de Manila", Sabell acercó a los presentes en el salón de actos del Pazo el periplo del comerciante desde Acapulco hasta Manila donde fijó su residencia y donde logró crear una ruta de la seda capaz de retirarle el monopolio del tejido a Portugal. "Los márgenes de ganancia en ese momento con la venta del producto era del 300% y eso le permitió a Jacinto posicionarse socialmente muy bien en Manila donde incluso llegó a ser regidor", explicó Isidoro Sabell. El intercambio de productos no se limitó a la seda sino también a otros elementos de lujo como cerámica, marfil? que se enviaba a cambio de plata, procedente de Perú y México. Sabell que ha logrado inventariar numerosos expedientes sobre la figura de este exitoso comerciante relató un episodio sobre una donación infructuosa para Sanxenxo. "Envió 19.000 reales para que se construyese una escuela pública en Padriñán y para ello nombró como albacea un sobrino que se quedó con el dinero y no se llegó a construir", contó.

Victoriano Otero que lleva año estudiando la historia de Sanxenxo y sus personajes eligió para la charla el "Real Couto de San Xoán de Aios" sobre la noble estirpe de Blas Antonio de Aios, que compaginó su cargo como teniente coronel con el de comerciante en Cartagena de Indias, y de su primogénito José Antonio de Aios y su decisivo papel en la independencia de Cartagena.

Hoy será la segunda mesa redonda bajo el título "Arquitectura en Sanxenxo", con los ponentes Alberta Lorenzo y Juan Mario Crecente.