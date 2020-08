Disciplina abre expedientes sobre los solares sucios de Mollabao y A Moureira

El departamento de Disciplina Medioambiental ha abierto expediente de oficio para actuar sobre las parcelas privadas en mal estado en las zonas de Mollabao y A Moureira, denunciadas recientemente por los vecinos de estos barrios. El concejal de Medio Ambiente, Iván Puentes, ha dado instrucciones para que este departamento actúe sobre dichos solares particulares, al entender que la acumulación de maleza y basura afecta a la acera y a las calles adyacentes, que son varios públicos.

Además, el concejal explica que estudia la posibilidad de iniciar la ejecución de saneamientos de estas parcelas sin necesidad de denuncia previa de los vecinos colindantes, en aquellos casos en los que haya una afectación de la vía pública.

Se refiere a los solares de la vieja empresa Malvar y los situados en Fonte da Moureira y Rúa do Ouro. Respecto a esta última el edil socialista indica que ya estaba abierto un expediente en Disciplina Medioambiental "que se está tramitando en estos momentos".

En lo que se refiere a las aceras, el Concello limpiará los viales públicos afectados por la maleza procedente de estos solares privados, como el de Construcciones Malvar, en Mollabao. Este solar pertenece en parte a una empresa, quebrada -con un embargo bancario sobre el terreno- y en parte a Costas del Estado, sin que esté bien definido el linde entre ambas propiedades.

Proyecto

Cinco años después de que el gobierno municipal de Miguel Fernández Lores anunciase un proyecto para adecentar el viejo solar de Construcciones Malvar, en Mollabao, los vecinos volvieron a denunciar recientemente que no solo no se ha hecho nada para mejorar la zona, sino que desde entonces esta "puerta de Pontevedra" acumula más basura y maleza. En marzo de 2015 el Concello de Pontevedra anunciaba una operación para que las viejas instalaciones de Malvar pasaran a manos municipales por 109.000 euros, con el fin de crear un parque. "No se ha cortado ni una silva", denunciaron recientemente los vecinos de Mollabao.