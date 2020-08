El Pleno de Poio exige que se dote de los medios necesarios a los colegios ante el inicio del curso

La Corporación municipal de Poio , gracias a los votos favorables del tripartito (BNG, PSOE y Avante Poio) y, con la abstención del Partido Popular, acordó en el Pleno extraordinario celebrado ayer solicitar a la Consellería de Educación, que dote del material, los fondos y los medios necesarios para garantizar la seguridad de cara a el inminente inicio del curso escolar. El equipo de gobierno pide, además, que la Administración autonómica busque un protocolo consensuado con profesores y familias algo que hasta ahora no se hizo realidad.

Este acuerdo se aprobó a raíz de dos mociones presentadas por los grupos del PSOE y del BNG. Tal y como defendió la edil de Educación, Raquel Rodríguez, durante la exposición de la moción, "a apenas un par de semanas vista del comienzo del curso, el único que sabemos es de la existencia de un protocolo elaborado por la Xunta que no tiene en cuenta a las familias, que ni siquiera saben se podrán disponer de programas de conciliación y desconocen cuáles son las medidas en materias de seguridad que se van a adoptar".

En este sentido, la concejala del BNG explicó que el escrito que se enviará a la Consellería dejará patente el malestar tanto del Concellos como del tejido educativo local por la "deijadez de funciones y abandono total por parte de la Administración autonómica".

Limpieza de colegios

A través de esta moción, el Gobierno local solicita al Ejecutivo presidido por Núñez Feijóo la contratación de más personal docente, la reducción de ratios de alumnado por aula y la ampliación de recursos económicos para poder hacer frente a las labores de limpieza extraordinaria que habrá que hacer en los centros, además de la habitual.

Además, Raquel Rodríguez incidió en la necesidad de que se acerquen fondos a las ANPAS para la realización de sus actividades y la eliminación de la brecha digital, en favor de una educación en igualdad de condiciones para el alumnado. "Desde el Concello de Poio iremos de la mano con nuestra comunidad escolar, en favor de una vuelta al cole segura", defendió.

Tanto esta moción como la defendida por el portavoz del PSOE y edil de Promoción Económica y Urbanismo, Gregorio Agís, dejan patente a necesidad de que la Xunta de Galicia "actúe con seriedad de una vez cuando estamos la dos semanas del inicio del curso, porque no es de recibo que, estando a las puertas del comienzo de las clases, no haya ninguna pauta definida. Exigimos diálogo e inversiones para garantizar esa vuelta segura a las aulas". Una línea en la que también se manifestó la concejala de Avance Poio, Silvia Díaz, que entiende que "es alarmante que a estas alturas no exista un protocolo consensuado con la comunidad escolar" y también reclama a la Xunta que tome medidas, porque "los trabajos extraordinarios de limpieza y desinfección no son competencia de los Concellos.

Además, también es motivo de preocupación que no esté garantizado el funcionamiento de servicios como los comedores escolares, con el problema que eso puede provocar para la conciliación de las familias", advirtió. Un hecho que lamentaron los miembros del Gobierno local fue no solo la abstención del grupo de la oposición, sino también su silencio, ya que sus portavoces descartaron debatir estos puntos.