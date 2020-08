Repensando una Navidad atípica para ayudar a dinamizar el comercio local y dar alternativas a las familias

-Lo que nos preocupa es que la situación epidemiológica a estas alturas del verano, lejos de estar controlada, refleja que siguen aumentando los contagios día a día en Galicia y en Pontevedra. No entendemos las medidas que se están adoptando por parte de la Xunta, que es la que tiene las competencias en sanidad; sencillamente no está haciendo nada: no se sabe cómo va a empezar el curso escolar, no hay medidas claras de actuación, no hay protocolos claros. .. Se confinó A Mariña y en el área de A Coruña no se está haciendo nada, entonces no entendemos cuáles son los criterios para tomar las decisiones, más allá de medidas cosméticas, que es por lo único por lo que se está optando en toda Galicia.