Segundo repunte importante en el CHOP: 24 positivos de Covid en un día y 141 activos

Inicio de semana muy complicado en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, con 24 positivos nuevos de Covid-19 este lunes, que se suman a los 27 registrados el día anterior. Con todos ellos, hay actualmente 141 casos activos, exactamente el doble que hace una semana.

Desde la dirección del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, no se ha querido, pese a la insistencia de la prensa, valorar la situación, que no mejora, ya que desde ayer el número de nuevos casos se ha incrementado un 20 por ciento (el pasado domingo el aumento fue del 28%). En estos momentos Pontevedra y O Salnés se acerca a las cifras del área de Vigo, que cuenta con 155 casos, pero una población muchísimo mayor. De seguir así, la tendencia, no tardará en rebasarla. Es, después del área de Santiago, la que peor ha evolucionado desde ayer domingo.

Uno de los brotes activos en el CHOP es el derivado de un paciente llegado de Venezuela, que se contagió en un vuelo transoceánico y que ha provocado otros tres contagios en el Hospital Montecelo, donde ingresó y, finalmente, falleció. Desde el Sergas se ha evitado hoy confirmar si hay más brotes o se trata de casos aislados.

Desde que se declaró la pandemia se han curado en área sanitaria 958 personas, tres más en el día de ayer, mientras que han fallecido por el virus 17 pacientes.