Grandes ofertas para motivar la compra

Por parte de los concesionarios se están haciendo grandes rebajas para intentar reactivar el sector. Desde Mourente Motor explican que han realizado durante estos meses una política muy agresiva de precios que "ha ayudado a que la gente que se lo estaba pensando se animara a la compra". Una decisión que han tomado la mayoría de las empresas llegando a rebajas desde el 10 al 30% sobre determinados modelos.

En este sentido, desde Opel Alsa, explican que de ahora en adelante "lo precios ya no se pueden bajar más, porque están muy ajustados durante estos meses, aunque sacamos algunas ofertas y campañas". Además desde el sector se quejan de que no hay ayudas que motiven al mercado y las que hay son muy escasas. De hecho explican que las grandes ayudas están destinadas a los vehículos eléctricos, "pero el problema es su coste, insistimos en sus beneficios, vienen a verlos, pero no se los puede permitir cualquiera", sentencian.