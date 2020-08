Poio inicia obras de mantenimiento en los colegios sin certezas sobre el curso

Como cada verano, el Concello de Poio está acometiendo diferentes obras de mantenimiento, pintado, limpieza y puesta a punto en los centros educativos del municipio. La concejal titular de este departamento, Raquel Rodríguez, pasó revista a estos trabajos durante este semana.

La edil nacionalista recordó que la Administración realiza estas tareas todos los años, teniendo en cuenta las necesidades de cada centro. El Concello lleva a cabo estos trabajos en un contexto marcado por la absoluta incertidumbre sobre el inicio del próximo curso escolar. En este sentido, Rodríguez Alonso ve "muy grave" que la Xunta de Galicia aun no acercara ninguna pauta concreta sobre la nueva temporada lectiva 2020-2021. "Más allá de impulsar un protocolo que piensa más en los aspectos económicos que en la comunidad escolar o en las familias, y que no fue consensuado con nadie, la Consellería de Educación parece que solo se limita a pasarle la pelota al Gobierno central, sin asumir ninguna medida o propuesta para facilitar que los centros educativos puedan garantizar la seguridad de las crianzas y del profesorado", critica Raquel Rodríguez. Va más allá y señala que "no es de recibo que nos encontremos en esta situación cuando estamos prácticamente a finales de agosto, a apenas unas semanas de la fecha prevista para el comienzo del curso escolar".

La concejala de Educación ha previsto mantener una reunión con representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (ANPAS) de Poio, así como con directores y directoras de los colegios y del IES, para abordar esta cuestión. Este será el segundo encuentro que Rodríguez mantenga con el tejido educativo, después de la cita celebrada a finales de julio, también sobre este tema.

El Concello tiene claro que el protocolo elaborado por la Xunta con motivo de la Covid-19 "supone una enorme dificultad a lo que a su aplicación se refiere". La concejala augura que, en caso de que la Administración autonómica no modifique este documento, "será inviable asumir servicios como el Plan Madruga o similares, con los problemas que eso causará a las familias". Esta no es la única medida que impulsará la Concejalía de Educación, ya que también ha previsto remitir un escrito a la Xunta de Galicia para instarle la que asuma los trabajos de desinfección y la dotación de material de protección necesarios para garantizar la seguridad en los centros educativos.