El CHOP tiene un centenar de casos activos de Covid al sumar 65 más en una semana

La cifra de nuevos casos de coronavirus sumados al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés continúa "in crescendo". La de ayer, 15 positivos más, ha sido la peor de toda la última semana y con ella se elevan a casi un centenar, 96, los casos activos actualmente.

Tal y como se esperaba, el regreso a la "nueva normalidad" ha provocado un incremento en la expansión de la Covid-19 en todas las áreas sanitarias gallegas. Aunque en estos momentos la de Pontevedra es la que ocupa el último lugar, casi a la par de la de Ferrol (97 casos), lo cierto es que desde el pasado sábado 16 de agosto hasta ayer se han sumado 65 diagnósticos nuevos en esta comarca.

Son los mismos que había activos a mediados de mayo, en plena desescalada, solo que ahora se está realizando el proceso inverso.

Pese a que fuentes de la gerencia del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, aseguran que los últimos casos se han debido a contagios aislado y no a brotes, lo cierto es que al menos en el propio Hospital Montecelo ya habría tenido lugar uno a raíz de un viajero procedente de Venezuela y que ingresó en este centro sanitario y que finalmente falleció. Por el momento han dado positivo en la PCR una auxiliar de enfermería y otro paciente. A ellos habría que sumar el medio centenar de profesionales del hospital que fueron puestos en cuarentena preventiva, aunque diez de ellos recibieron ya el alta el pasado jueves. Hay que recordar que el paciente ingresó en Montecelo el 6 de agosto y no se le detectó el virus en una primera PCR. No fue hasta un segundo test, el día 14, cuando se dio la alarma de que había viajado en ese vuelo transoceánico muy cerca de otro paciente Covid.

En el conjunto de la comunidad autónoma gallega hay 2.148 casos activos gallegos, siendo el área sanitaria de A Coruña la que más aporta: 1.167.

En el caso de la de Pontevedra, y a la vista de las cifras de la última semana, desde le Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de la Consellería de Sanidade en la provincia, se puede dibujar un perfil del paciente actual, que ha variado mucho respecto al de las primeras semanas de la primera ola de contagios. Si el de marzo era, básicamente, una persona de más edad a la que se le complicaba el proceso, ahora los epidemiólogos hablan de un paciente de unos 31 años que se ha contagiado en una comida, cena o reunión familiar o que ha mantenido contacto con casos importados. En estos últimos casos, Madrid sigue estando a la cabeza, como ya lo estuvo en el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

En ésta el número de PCR realizadas hasta el día de ayer desde marzo ha sido de casi 25.000, de las que 259 se llevaron a cabo el pasado viernes.

Buena parte de los test se están haciendo en las residencias de mayores. La comarca de Pontevedra se encuentra, a día de hoy, libre de casos de coronavirus en este tipo de instituciones. En la primera ola de contagios, solo se diagnosticaron tres casos de Covid-19 en la de Vilaboa, de carácter concertado, pero una rápida y eficaz gestión por parte de la dirección del centro frenó el brote sin que se extendiese más.

Además, hubo un caso en la residencia de Nuestra Señora de la Asunción, en Caldas de Reis, al cargo de una comunidad religiosa. Por el contrario, el resto de centros, tanto privados, como públicos se han mantenido "limpios" de coronavirus de manera oficial.

952 curados

De los 96 casos que hay activos en el área sanitaria, la mayoría se recuperan en sus domicilios con supervisión de sus médicos de cabecera, puesto que no revisten gravedad.

Por el contrario, hay otros dos que están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ambos de ellos en el Hospital Montecelo. Uno trasladado desde el privado Quirón Salud Miguel Domínguez.

En cuanto a los pacientes que se han curado hasta el momento, hay que destacar que son 952, cuatro de ellos recibieron el alta ayer mismo.

El número de fallecidos se mantiene estable desde el pasado fin de semana. Un total de 17 personas han perdido la vida a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad. La mayoría de ellas eran de edad avanzada y tenían patologías previas, según fuentes del Servizo Galego de Saúde.