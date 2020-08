A Deputación recibe 18 peticións de axudas para publicacións en galego

A Deputación vén de recibir 18 solicitudes de persoas físicas e entidades para editar publicacións, audiovisuais e edicións especiais co fin de divulgar elementos da provincia servíndose do galego como lingua central. Na modalidade de papel presentáronse 12 peticións de subvención, outras dúas para audiovisuais, dúas para formatos mixtos e dúas para edicións especiais en formato braille, a novidade desta edición.

Estas solicitudes repartiranse a partida de 55.000 euros do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, a cargo da nacionalista María Ortega. O importe máximo da subvención para cada edición non poderá exceder o 70 % do orzamento total: no caso de publicacións en papel non poderá superar os 2.000 euros, os 6.000 euros para os audiovisuais e as edicións mixtas, e os 12.000 para os formatos especiais en braille.

A novidade desta liña de axudas de 2020 era que as subvencións se abrían á edición de formatos para persoas con diversidade auditiva , visual ou cognitiva. Neste apartado presentáronse dúas solicitudes, ámbalas dúas para editar unha publicación e material en braille, con material especial para impresión en relevo de texto e imaxes para a súa interpretación táctil.

A primeira petición foi da Fundación para a Pesca e o Marisqueo, co fin de adaptar ao braille o material de apoio á ruta do patrimonio industrial "Vigo Pesqueiro".