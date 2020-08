Culturgal, do 27 ao 29 de novembro

Facilitar a participación de empresas, creadoras e creadores, profesionais e públicos, e estimular a compra de produtos culturais. Eses son os dous obxectivos cos que se traballa na organización da Culturgal, cuxa celebración está prevista en 2020 do 27 ao 29 de novembro no Pazo da Cultura de Pontevedra.

Será a décimo terceira edición dunha feira que este ano debúxase como unha ferramenta necesaria para o sector cultural do país. Non será a mesma feira nun escenario marcado pola Covid19 e presentará importantes cambios, pero hai algo inmutable: Culturgal é un dispositivo ao servizo do sector cultural e da sociedade, en xeral. "En caso de emerxencia, cultura", lema da Feira en 2020.

A organización da feira, coa dirección de Xosé Aldea, subliña que Culturgal é un instrumento ao dispor de todos os axentes envoltos na actividade cultural do país: empresas, entidades, profesionais, creadoras e creadores, que en 2020 están a padecer as consecuencias da crise co cese de actividades, coa cancelación ou adiamento de programacións e, ademais, cun previsible descenso do consumo cultural por parte do público a curto e medio prazo. "Por esa razón levamos xa uns meses en conversas tanto coas empresas que participan habitualmente na feira con stands e programación, como cos nosos patrocinadores institucionais. A clave é como podemos axudar ao sector, que podemos ofrecer nun ano tan complexo, como aliñearnos cos obxectivos de todos os colectivos da cultura e como podemos contribuír a esta reconstrución", sinala Xosé Aldea.

Na organización da feira, que este ano abrirá as convocatorias de stands e programación a mediados de setembro, traballase na reestruturación do evento non só desde o punto de vista socio-sanitario, senón para que a edición 2020 sexa útil.

Acceso do público

No plano físico, modificacións no acceso do público, cambios na circulación e nos escenarios da Feira e axudas económicas na reserva de stands; en canto a contidos, unha programación robusta e estruturada, que prescindirá de cantidade en favor de novidade e alcance das propostas. Así mesmo, contémplase a expansión do programa físico a través do formato online para poder chegar a máis público nun ano no que os aforos no Pazo da Cultura de Pontevedra serán máis reducidos.

"A actividade cultural no só se manifestou como unha fonte fundamental de recursos para toda a sociedade durante o tempo de confinamento, senón que artella espazos de encontro e experimentación na consecución dunha sociedade máis sostible, xusta e crítica. En Culturgal témolo claro, de aí o noso lema 2020 "En caso de emerxencia, cultura", recalca o director da Feira. A imaxe gráfica deste ano é da autoría do estudio de deseño compostelán Ekinocio, composto por dúas socias de DAG (Asociación Galega de Deseño).

Proxecto conxunto

A implicación das asociacións gremiais que forman parte da Asociación Culturgal, presidida por Victor López, refórzase máis se cabe en 2020: a Feira está organizada por AGE (Asociación Galega de Editoras), AGEM (Asociación Galega de Empresas Musicais), Eganet (Empresas Galegas Adicadas á Internet), AGAPI (Asociación Galega de Produtoras Independentes) e Escena Galega. A conversa continuada nos últimos meses coas institucións patrocinadoras da feira é fundamental nesta edición marcada pola Covid19. A Xunta, a través de Agadic, é un ano máis o patrocinador principal da feira; ademais, o apoio do Concello de Pontevedra e das deputacións provinciais de Pontevedra e da Coruña, cos que a organización está traballando desde hai meses, será un importante piar para esta cita prevista do 27 ao 29 de novembro.

Culturgal é "insignia cultural" de Galicia, de acordo ao ranking 2019 da Fundación Contemporánea. A Feira sitúase como o proxecto máis destacado no sector cultural galego no informe do Observatorio da Cultura de España.