César Poza, elegido nuevo alcalde de Vilaboa afronta un gobierno en minoría

César Poza fue elegido ayer nuevo alcalde de Vilaboa gracias a los votos a favor del PsdeG, con la abstención de los tres concejales del BNG y el voto en contra de los cuatro ediles del PP. Este resultado le dio la Alcaldía a Poza por mayoría simple.

El pleno celebrado en la Casa da Cultura de Riomaior convocó a numerosos vecinos, y comenzó con la toma de posesión por parte de César Poza de su acta de concejal ya que figuraba como número 9 en la lista y el PSOE tiene seis ediles. Después se procedió a la votación, cumpliendo de esta forma la orden del día de la sesión.

Ya como alcalde, el socialista, visiblemente emocionado, realizó su primer discurso, destacando las prioridades de su acción de gobierno y tendiendo una mano a la oposición:

"No empiece de cero, gracias a la labor de todos mis predecesores. Pero tampoco tengo hipoteca ninguna. Y sé que será preciso afrontar con entereza y capacidad resolutiva lo actual escenario de crisis por la pandemia. No es momento de quedarse en los discursos, es momento de trabajar, de estar unidos para que las consecuencias tengan el menor impacto posible. Mirar por intereses particulares o partidistas no es hacer política nunca, y menos cuando la urgencia es máxima",

También lamentó la decisión del BNG de romper el pacto de gobierno en desacuerdo con su elección. Cabe recordar que para los nacionalistas "el nombramiento de César Poza como alcalde de Vilaboa es una estafa a la ciudadanía y pone en entredicho la valía de los componentes actuales del grupo de gobierno socialista",

Para finalizar, el nuevo regidor tuvo un recuerdo especial para tres personas: "Mi agradecimiento al anterior alcalde, Francisco Costa, por su labor y dedicación en estos últimos cinco años en este Concello. Y, cómo no, quiero también acordarme de mis dos mentores políticos, con los que me inicié en la vida municipal, Luis Poceiro y Paco Barcala. Y ya. Porque ellos tres entienden mejor que nadie que un alcalde es un vecino más y que su nombre y sus intereses individuales deben quedar siempre detrás del cargo".