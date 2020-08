Nace "Bigotes Felinos de Poio", fruto de la preocupación por el bienestar de las colonias

La desprotección de los gatos abandonados en Poio y la necesidad de controlar su reproducción han propiciado que un grupo de voluntarias haya decidido formar un colectivo que vele por los mininos del municipio. La asociación comenzó a dar los primeros pasos en marzo y hace unas semanas se reestructuró a causa de un incidente con un felino. Bote, un gato callejero que, desesperado por alimentarse, metió la cabeza en un bote de cristal en el que le quedó el cuello atrapado y cuya boquilla le causó una gran infección. Cuando por fin una de las voluntarias lo vio fue atropellado antes de poder rescatarlo.

Para este colectivo el problema radica en las colonias de gatos no controladas, que se multiplican por el municipio y que no tendrían cabida en la Canceira. Para defender y cuidar de estos mininos nace "Bigotes Felinos de Poio", formado por voluntarias que llevan años preocupándose a modo particular por estos animales y que reivindican la necesidad de actuar.

Chus López lleva años alimen- tando y preocupándose por una de las colonias del municipio, "heredada" de su madre, y es voluntaria de este nuevo colectivo. Comenta que son muchos los ciudadanos que ayudan a estos animales de forma altruista. "No se tiene en cuenta a los gatos, solo a los perros, y los vecinos se gastan el dinero de su propio bolsillo para poder alimentar a las colonias, cuando son responsabilidad de la Administración", comenta.

Uno de los propósitos principales del colectivo es conseguir que el Concello de Poio implante el CES (programa de captura, esterilización y suelta), que ya se lleva a cabo en municipios como Pontevedra. Esto evitaría que aparezcan más gatos, mejoraría la vida de los que ya hay y desaparecerían las peleas entre felinos por marcaje provocando molestias como maullidos. El colectivo, altruistamente, ya ha realizado alguna esterilización.

Entre sus primeros casos de difusión buscan casa de acogida para tres pequeños callejeros de cuatro meses que viven en una zona peligrosa y de difícil acceso en San Salvador. Además necesitan pipetas tanto para adultos como bebés. Para conseguir más manos y la mayor ayuda posible han creado una página de Facebook con el mismo nombre donde dan a conocer las distintas necesidades.

Otra de las voluntarias, Sara Gómez, destaca la necesidad de felinos como control de plagas en las villas y critica el descuido de propietarios que llevan a gatas preñadas cuyas crías son abandonadas . "Me gustaría que la gen te entendiese que un gato siente y padece, que a un gato se le puede enseñar, que hay que dedicarles tiempo y cuidados", manifiesta.