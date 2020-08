"A Capirota" sigue viva en Marín

La plaza de Carmen Pesqueira "A Capirota", en Marín, acogió ayer un acto de homenaje a esta mujer asesinada por las fuerzas franquistas en agosto del año 1936. El acto fue organizado por la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín y contó con representación municipal, concretamente con la asistencia de la alcaldesa, María Ramallo y la concejala de Cultura Itziar Álvarez, así como numerosos vecinos y familiares de "A Capirota".

"Neste ano diferente volvemos no 84 aniversario do fusilamento de Carmen Pesqueira, porque seguimos a lembrar a memoria da muller que se encarou aos golpistas que truncaron un tempo de esperanza que supuxo a II República para a oprimida clase traballadora. Lembramos tamén á súa compañeira Dolores Blanco Rodal, que ferida de bala puido fuxir polo monte e ser testemuña desta atrocidade. Dende aquí pedimos que a impunidade dea paso á xustiza e recordamos que o dereito á verdade e á reparación que esixen as vítimas é un deber moral da democracia española", dijo Enriqueta Otero, presidenta de la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín, en el acto de homenaje a Carmen Pesqueira "A Capirota", celebrado ayer en la plaza que lleva su nombre en Marín, ante la presencia de vecinos y familiares. Asistieron también la alcaldesa, María Ramallo, y la concejala de Cultura, Itziar Álvarez.

Carmen Pesqueira Domínguez tenía 29 años cuando fue secuestrada, torturada y asesinada por un grupo de falangistas a los que se enfrentó para ayudar a un vecino al que estaban dando una paliza. Era lavandera y madre soltera de un hijo de cuatro años.

"A Capirota" se enfrentó a la banda falangista a sabiendas del riesgo que corría. Era el 18 de agosto de 1936, hacía pocas semanas que el golpismo franquista había vencido en Galicia y la represión se había desatado con toda su virulencia por todo el territorio. Solo un día antes y apenas a diez kilómetros de Marín, era fusilado en Poio Alexandre Bóveda.

El cuerpo de Carmen fue abandonado en el Pozo da Revolta, en la aldea de Bagüín, donde también habían sido fusiladas decenas de personas. A la mañana siguiente, sus asesinos volvieron, recogieron el cadáver y lo pasearon por las aldeas cercanas hasta dejarlo tirado en una calle de Bueu, como macabra advertencia a quien osara desafiar al fascismo.