A choiva obliga a adiar o Día da Galiza Mártir

De xeito máis íntimo, pero de novo o monumento erixido na Caeira a Alexandre Bóveda e o cemiterio de San Amaro foron os principais escenarios dos actos conmemorativos do Día da Galiza Mártir. Na mañá de onte o Concello de Poio, tradicionalmente anfitrión das celebracións, e a Fundación Bóveda anunciaban que adiaban o programa polo mal tempo.

O vicepresidente da Fundación Bóveda, Valentín Bóveda, explicou a FARO que "ademáis de que a choiva podería afectar aos equipos de son e crear riscos, o protocolo ligado ao Covid-19 esixe que todo o público permaneza sentado, e tería que estar en cadeiras molladas".

Esas e outras limitacións levaron ao Concello de Poio e á fundación que leva o nome do economista e político, figura central do Estatuto Galego e ideólogo da primeira banca pública galega, fusilado o 17 de agosto de 1936, a adiar os actos conmemorativos. Polo momento, non está fixada unha nova data. A Fundación Bóveda pensaba inicialmente "no vindeiro xoves, pero nestes días as previsións poden mudar moito".

Neste 2020 o Premio Galiza Mártir recae a título póstumo en Antonio Nores, ao que se lle recoñece o seu traballo á fronte da Asociación para a Memoria Histórica de Cangas, un referente na defensa dos dereitos das vítimas da represión e das súas familias.

O programa sustituíuse por pequeñas cerimonias privadas, á cabeza a ofrenda floral na que participou a filla póstuma de Alexandre Bóveda, Amalia. Tamén o alcalde de Poio, Luciano Sobral, o de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, e a deputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega, se sumaron á celebración.

Os actos de lembranza continuaron pola tarde no cemiterio de San Amaro, onde Amalia Bóveda e outros familiares e amigos realizaron unha segunda ofrenda floral, neste caso ante o sartego do líder e fundador do Partido Galeguista.

Nas celebracións estaba previsto que participasen representantes de distintas institucións, se ben o programa contemplaba reducir as dimensións das distintas actividades, xa que o espacio ten que estar acotado e o público distanciado, e tamén limitar o número de intervencións.

Coincidindo co Día da Galiza Mártir, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quixo destacar o legado e a figura de Alexandre Bóveda. A grande vitoria de Bóveda, afirmou líder nacionalista, "é a existencia dun forte movemento nacionalista galego", como constataron ¡, suliñou, as últimas eleccións celebradas en Galiza.

O BNG, engadiu Ana Pontón, representa "o nacionalismo do século XIX co legado da tradición do Partido galeguista que defendía un futuro digno para todos os galegos e galegas".

Pontón aproveitou unha das principais citas anuais do nacionalismo para galego para lembrar que o BNG rexistrou diversas iniciativas parlamentarias para aprobar que o 17 de agosto sexa declarado Día da Galiza Mártir co fin de honrar a Alexandre Bóveda e a todas as vítimas do franquismo.

É necesario, reitera a nacionalista, "institucionalizar esta data", así como desenvolver actividades dirixidas ao coñecemento da obra de Alexandre Bóveda e da súa xeración. "Necesitamos recuperar esa memoria histórica para que non se reproduzan erros do pasado" e nun momento no que a extrema dereita está experimentando un auxe , engadiu, non podemos permitir que "a historia se repita".

Lembrou a continuación a reivindicación dende as filas dos nacionalistas gallegos "da rehabilitación da figura de Alexandre Bóveda, a anulación da sentencia que o condenou á morte e todas as sentenzas ditadas na ditadura contra cidadáns galegas por motivos políticos, ideolóxicos, raza, identidade e diversidade sexual".

A memoria de Bóveda "continúa viva", engadiu, así como a reivindicación para que esta data non sexa esquecida. "Non podemos esquecer ás persoas que deron a súa vida por defender Galiza e a democracia".