El BNG deja el gobierno de Vilaboa, pero facilitará la elección de César Poza como nuevo alcalde

El BNG de Vilaboa ha decidido por unanimidad que su grupo municipal deje el gobierno de coalición que mantenía con el PSOE desde hace 13 meses, ante la actitud, por parte del grupo socialista, "de invadir competencias asignadas en el pacto de gobierno a los nacionalistas y el incumplimiento reiterado de consensuar la acción de gobierno". También ante la gestión "apresurada y no consensuada hecha por el grupo socialista de la crisis generada por la dimisión del ya ex alcalde".

Aunque la Asamblea Local reconoce que es una decisión orgánica de los socialistas la elección de la persona que sustituirá a Francisco Costa en la Alcaldía, no comparte que el próximo alcalde sea un candidato que iba en el puesto número 9 de la lista. "Considera que es una estafa a la ciudadanía y que pone en entredicho la valía de los componentes actuales del grupo de gobierno socialista", critican desde el BNG a través de un comunicado.

En todo caso, los militantes del BNG de Vilaboa, anuncian que respetarán la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones municipales y facilitarán la elección del alcalde como candidato de la formación más votada en un ejercicio de respeto por la democracia, ya que, "la Alcaldía en manos de César Poza supone un fraude absoluto para el pueblo de Vilaboa, que confió su voto mayoritariamente a la persona de Francisco Costa hace 13 meses". Poza será elegido nuevo regidor del municipio en el pleno de este viernes, 20 de agosto.

La militancia entiende que esta era una estrategia preparada hace tiempo, ya que los rumores sobre la dimisión del ex alcalde "eran más que notorios", y la actitud por parte de los miembros del gobierno, de la parte socialista, "iba más encaminada a actuar como un gobierno con mayoría absoluta relegando el BNG a un plano meramente administrativo".

"El último ejemplo de esto fueron las manifestaciones del portavoz del PSOE en el pleno municipal, en el que puso en boca del BNG una continuidad del pacto de gobierno, tal y como está hasta ahora, sin siquiera consensuarlo con los nacionalistas", explican estos.

En estas condiciones, el BNG considera que va a ser más útil para el vecindario de Vilaboa ejercer su trabajo político desde la oposición, "constructiva y propositiva y con la vista puesta en la mejora de la calidad de vida de las y de los vilaboenses". "El BNG estará allí donde cree que es más útil para nuestros vecinos y vecinas", añade.

Reacción del PSOE

Los socialistas de Vilaboa lamentaron la decisión de sus hasta ahora compañeros de gobierno, que les aboca a gobernar en minoría. "Seguiremos gobernando con las mismas ganas y responsabilidad que hasta ahora, poniendo siempre en primer término los problemas y los intereses de los vecinos de Vilaboa", aseguraron también a través de un comunicado.

"Los motivos de la dimisión del anterior alcalde y el anuncio dle nombre del candidado a ocupar la Alcaldía fueron dos decisiones que se le comunicaron al BNG en tiempo y forma en sendas reuniones en las que se les acercaron, asimismo, todos los detalles que motivaron ambas resoluciones", explican.

"Esperamos lealtad y compromiso de todos los partidos porque Vilaboa necesita un Concello que trabaje unido para llevar a cabo los proyectos necesarios para mejorar el día a día de sus ciudadanos", concluyen.