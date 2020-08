Aprazados polo mal tempo os actos do Día da Galiza Mártir

O mal tempo obrigou finalmente á organización a adiar os actos de Galiza Mártir, unha comemoración prevista para esta mañá ante o monumento erixido en memoria de Alexandre Bóveda na Caeira, en Poio.

O vicepresidente da Fundación Bóveda, Valentín Bóveda, confirmou a FARO que "ademáis de que a choiva podería afectar aos equipos de son e crear riscos, o protocolo ligado ao Covid-19 esixe que todo o público permaneza sentado, e tería que estar en cadeiras molladas".

Esas e otras limitacións levaron ao Concello de Poio e á fundación que leva o nome do economista e político, impulsor do Estatuto Galego, fusilado o 17 de agosto de 1936, a adiar os actos conmemorativos. Polo momento, non está fixada unha nova data.

Na celebración estaba previsto que participasen, ademáis do alcalde e anfitrión, Luciano Sobral, a deputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega, e representantes do Concello de Poio. A idea era reducir as súas dimensións, xa que o espacio ten que estar acotado, e tamén o número de intervencións.