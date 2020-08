El Plan Composta retoma las visitas de información puerta a puerta tras lograr 700 usuarios

Desde mañana se retoman en Pontevedra las visitas en las viviendas particulares de la ruta establecida para el plan Composta, tras la pausa de las dos primeras semanas de agosto. Se trata de la campaña de sensibilización e información sobre este nuevo programa, que comenzó a funcionar a principios de julio, y que cuenta con 687 usuarios adheridos, de los cuales 206 son productores singulares (restaurantes, supermercados, fruterías, etc.) y 481 son domicilios particulares. La campaña de visitas en las viviendas incluye la entrega de un folleto informativo que explica en que consiste este nuevo sistema de recogida de biorresiduos, donde hay que anotarse y qué tipo de residuos se pueden compostar y cuáles no. Una información que también se recoge en la página web compostaje.pontevedra.gal, que el Concello habilitó con el objetivo de facilitar el acceso a toda la información necesaria sobre el plan "Composta no colector" y también sobre los demás programas que están activos: el compostaje comunitario y el compostaje individual. La página también contiene formularios de solicitud de inscripción específicos para cada uno de los planes.