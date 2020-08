El PP impulsa un acuerdo para no entregar al Estado los remanentes del presupuesto

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, demandará en el próximo pleno municipal que el Concello "no entregue al Gobierno central los ahorros de todos los pontevedreses", en referencia a los remanentes del presupuesto municipal. "Nuestro dinero se queda aquí. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la incautación de un dinero que es de todos los ciudadanos de esta ciudad", argumenta Domínguez, que ha criticado con dureza esta medida, aprobada por el PSOE: "Los socialistas de nuestra ciudad deben elegir: o Pontevedra o su partido", añade.

En cuanto a la postura del BNG, Domínguez ha agradecido a Fernández Lores que se haya "posicionado con el Partido Popular", aunque ha señalado: "De poco sirve que el alcalde se reúna con nadie si su partido sigue apoyando a Sánchez en Madrid. El BNG debe apoyar nuestra moción, por el bien de la ciudad y de sus ciudadanos".

Sobre la nueva Ordenanza de Movilidad, Domínguez ha argumentado que se trata de una norma que nace "de la imposición y la sordera social": "El BNG está alejado de la realidad y de las demandas sociales. No solo no cuentan con los partidos que forman la corporación, es que no escuchan a asociaciones como Amizade o la Once". En esta línea, el popular ha querido recordar que la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade ha pedido al Concello la retirada de esta norma: "Es una norma discriminatoria con las personas con movilidad reducida", denuncia el portavoz del PP local.