Los hosteleros avisan que la prohibición de fumar en terrazas provocará conflictos

La Federación Provincial de Hosteleros de Pontevedra ha advertido de que la prohibición de fumar en terrazas cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de dos metros "va a ser una fuente de conflicto", y ha apuntado que los hosteleros "no pueden ser policías" para vigilar constantemente a los clientes.

Así lo ha trasladado el presidente de la Federación, César Sánchez Ballesteros, que ha señalado que el sector apoya las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de contagio de coronavirus, pero ha puntualizado que será necesario un tiempo de "adaptación" y una "concienciación" por parte de los fumadores.

A ese respecto, Sánchez Ballesteros ha señalado que es posible que haya clientes fumando a dos o más metros de otros y que, sin embargo, "les llegue igual el humo por el viento". Los primeros, ha señalado, "estarían cumpliendo la normativa", pero los segundos podrían tener riesgo por ese humo.

En todo caso, ha subrayado que "no puede ser que los hosteleros tengan que ser los policías" que vigilen y amonesten a los clientes, porque "se les puede llamar la atención" pero no tienen "autoridad" para obligarles a cumplir la normativa. "Y sin embargo, si no se cumple, nos pueden sancionar", ha lamentado.

Por todo ello, ha afirmado que esa limitación va a ser "una fuente de conflicto" y ha añadido que "hay que buscar alguna opción para los clientes que deseen fumar", sin que ello suponga un problema para el resto.