Todos a celebrar el fin de fiesta

Salvo por las intervenciones ante las aglomeraciones de público en los conciertos de Baiuca y De Vacas, los dos únicos momentos en los que se ha aplicado el protocolo de seguridad ligado al Covid-19, la semana grande de las fiestas está siendo "un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en términos de seguridad", señala la concejala de Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde, que coincide con su homóloga del departamento municipal de Festas en que la programación está teniendo una "respuesta ejemplar" del público.

Así, el Concello mantiene sin cambios la programación de fiestas, al igual que continúa activo el protocolo de seguridad, y propone para este fin de semana más de 15 actividades repartidas en los distintos espacios escénicos de la ciudad, así como en general las calles.

"Ruando" arranca esta mañana con la música de Pola Vila en el barrio de Campolongo, de Afoutes do Canón de Pau en San Roque y de Fervellos do Pío en el centro histórico. Durante la tarde tomarán el relevo Fervellos do Pío en Monteporreiro, Afoutes do Canón de Pau en San Antoniño y Barcelos y Pola Vila en el centro histórico.

Tampoco faltarán los pasacalles, en este caso de mañana en Rosalía de Castro y el centro histórico y por la tarde en Monte Porreiro. También habrá uno especial para los niños en la zona de las Palmeras a cargo de Bombeiros Cataplúm.

Los más pequeños de la casa son también los destinatarios de "Ven trebellar nas Peregrinas". En su penúltima jornada, propone una sesión divertida a partir de las 19.30 horas en la Alameda con "Xarope Tulú" y "O Cardume".

A las 20 horas el parque Amalia Álvarez, por su parte, será escenario de una tarde con el Mago Rei Midas.

Despedirán el sábado los conciertos de Moloch a las 22 horas en la plaza de A Ferrería, de Daniel Minimalia a las 22.30 en plaza de España y de Pablo Lesuit, también a partir de las 22.30, en las pistas de Campolongo.

Los gigantes y cabezudos abrirán la jornada de mañana, cuando el barrio de San Roque amanecerá con la música de Fervellos do Pío, mientras que en el centro histórico actuarán los músicos de Afoutes do Canón de Pau.

El casco viejo también será escenario de otras ofertas festivas como el pasacalles infantil a cargo de Psychodelia y "Ven trebellar nas Peregrinas" los invitará a pasar una tarde de fiesta a partir de las 19.30 horas en la Alameda con "Muiñada" de Galeatro, y a las 20 horas en el parque Amalia Álvarez con "Monstruos no camiño" de Ghazafelhos.

Despedirán las fiestas los conciertos de Os Carunchos, Rosa Cedrón Dúo y The Lakazáns en las plazas de A Ferrería y de España y las pistas de Campolongo.