La cata de vino en el Monasterio Poio se inicia con aforo completo

El Monasterio de Poio acogerá hoy, a partir de las 20.30 horas, una de las citas estrella del programa Reinicia o Verán. Se trata de la Cata "Viños da Terra, Viños Atlánticos", a través de la cual los asistentes podrán degustar diferentes vinos de la IXP Ribeiras do Morrazo, así como del Barbanza-Terra de Betanzos.

La expectación que levantó esta actividad fue muy alta, como lo demuestra el hecho de que las 50 plazas ofertadas para tomar parte en la iniciativa (el aforo se redujo a esta cantidad para garantizar el cumplimiento de medidas de distanciamiento y seguridad por la Covid-19) se agotaron en la mañana del pasado martes, poco después de abrir el plazo de reservas.

Mostraron su interés en acudir a la cata personas de diferentes municipios, como Pontevedra, O Grove, Santiago o Vigo. Eso sí, el Concello dio prioridad al vecindario de Poio a la hora de tramitar las inscripciones.

La degustación estará dirigida por el sumiller, enólogo y bodeguero Roberto Regal. Los vinos que se darán a probar serán, en el apartado de blancos, el Viñas do Mosteiro (elaborado en el propio Mosteiro de San Xoán), los Areerios - Vilaboa y Komokabras Verde 2018. Los dos primeiros forman parte de la IXP Ribeiras do Morrazo, siendo el último de Barbanza-Terra de Betanzos. Ademá, también estará presentado el Xeixedo, de la bodega Bordel de Abegondo (Barbanza-Terras de Betanzos). Con respecto a los tintos, figuran los 'caíños' Porta do Conde (Bodega Ardán de Marín, IXP Ribeiras do Morrazo) y Miúdo (Bodega Saborido, de Boiro, IXP Barbanza-Iria), así como el mencía Viñas do Mosteiro. La actividad incluirá también una actuación a cargo de Faia, integrante del grupo De Vacas, que acaba de publicar su primer disco en solitario.

Mañana, el atrio del monasterio acogerá el Ciclo de Música no Ar, a las 19.30 horas, con el quintento de la Orquesta Filarmónica.