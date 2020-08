El PSOE de Sanxenxo critica el retraso de las instalaciones de piragüismo

El PSOE de Sanxenxo denuncia que los vecinos siguen sin tener instalaciones de piragüismo. Recuerdan que en la primavera de 2018 el Concello comenzó a edificar la nave para las instalaciones de piragüismo de Baltar. Una obra que debía ejecutarse en 3 o 4 meses. "Tras una serie de ampliaciones, la fecha de finalización se fijó en noviembre de ese mismo año. Pero nueve meses después del límite, los vecinos y vecinas de Portonovo siguen sin poder disfrutar de esta infraestructura", señalan.

"Que el Concello había ido a fiscalizar la obra en febrero de 2020 denota el interés que Telmo Martín tiene por este proyecto", comenta Ainhoa Cascada, la portavoz del PSdeG-PSOE de Sanxenxo. "Hasta esa inspección no se había dado cuenta de que había alguna actuación que no se adecuaba al proyectado. De esto so se pueden hacer dos lecturas: o Telmo pasa por completo de esta obra, o su grado de ineptitud es mayúsculo", sentencia denunciando la rapidez de otros trámites más vistosos.