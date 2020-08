La guardería del segundo hijo será gratis para 54 familias de Sanxenxo

Sanxenxo implantará la gratuidad para el segundo hijo en las guarderías municipales el próximo curso. El pleno extraordinario celebrado ayer dio luz verde a la modificación de la ordenanza fiscal que permitirá acogerse al plan puesto en marcha por la Xunta de Galicia con los votos a favor del PP, PSOE y SAL. Una medida que beneficiará a 54 familias de las 97 que realizaron este año la reserva de matrícula en las escuelas infantiles de O Tombo y O Revel.

La aplicación de esta ayuda en la conciliación familiar obliga a los ayuntamientos que quieran adherirse a igualar las tasas de las guarderías a las que pertenecen a la red autonómica. Y es precisamente ese, uno de los puntos que no cumple el Concello de Sanxenxo que mantuvo durante los últimos años congeladas las tasas de las guarderías. La modificación de la ordenanza fiscal supone 9,26 euros de subida en la jornada completa que se queda en 169,26 euros y 4,63 euros de incremento en media jornada hasta los 84,36 euros.

Ambas son las tasas máximas del servicio que se aplican a las fam lias con las rentas más altas. La medida explica la concejala de Educación es "un primeiro paso para a gratuidade no primeiro ciclo de Educación Infantil e do que se van beneficiar 54 familias do municipio. Hai que ter en contar ademáis que son moi poucas as familias que pagan a cuota completa".

La gratuidad de esta segunda matrícula siempre que el primogénito sea menor de 18 años, como marca la medida autonómica, no supondrá ningún perjuicio en las arcas municipales ya que el importe de la tasa será devuelto por la Xunta de Galicia. En este punto incidió ayer la concejala de Educación durante el Pleno. "Esta medida vai supoñer unha axuda nestes momentos para as familias de Sanxenxo con nenos. E en canto as arcas municipais, os cartos desta segunda matriculación serán recupera os a través do Plan Concertadode Servizos Sociais", explicó.