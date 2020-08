Cotobade, en alerta tras diez incendios, pide la colaboración ciudadana y "estar al 200 por cien"

Horas de muchísima tensión en el concello de Cerdedo-Cotobade. En menos de 24 horas se registraron en el municipio un total de diez incendios, la mayoría se quedaron en conatos debido a la rápida actuación de los medios de extinción, pero han puesto en alerta tanto al gobierno local como a los vecinos, preocupados por una actuación que, no les cabe duda ninguna, tiene la intención de "prender fuego al monte", en palabras del alcalde, Jorge Cubela. El regidor pide la colaboración ciudadana para frenar a los pirómanos y "estar al 200 por cien" en vigilancia.

Todo comenzó el lunes por la noche, cuando tuvieron lugar cinco pequeños incendios en intervalos que no superaban la media hora. Tal y como informa la Consellería do Medio Rural, el primero fue declarado a las 21.52 horas, en Tenorio. Pero es que poco después, en Almofrei, surgía otro a las 22.26 horas. Y así alternativamente: a las 22.32 horas en Tenorio de nuevo, 22.47 en Almofrei y 23.00 en Tenorio.

Afortunadamente, fueron conatos en zonas arboladas y rasas que no quemaron más allá de 0,12 hectáreas en total aunque los daños, de haber progresado, pudieron ser enormes, ya que al ser de noche solo actuaron medios terrestres.

Pero la cosa no terminó ahí. A las 10 de la mañana, los pirómanos, algo que no duda ni el Concello de Cerdedo-Cotobade ni la Consellería do Medio Rural, comenzaron a actuar de nuevo. Fue en Tenorio, en donde hubo tres conatos más, a las 10, a las 10.05 y a las 10.10 horas. A las 11.04 iniciaron su actividad incendiaria en Carballedo. El último del que ha informado la Xunta es uno a las 15.34 horas, en Borela. Los cuatro primeros quemaron 0,20 hectáreas, mientras que en el de Borela ardieron 2,06, de arbolado. En todos ellos, al ser a plena luz del día, ya pudieron intervenir medios terrestres y aéreos.

Impotencia

Con evidente nerviosismo y mucho enfado el alcalde de la localidad, Jorge Cubela, pide a los vecinos del municipio colaboración para evitar que el monte arda. FARO pudo hablar con él ayer mismo, cuando visitaba las zonas quemadas.

"Esto es muy impactante e indignante. Casi no tengo palabras", afirmaba desolado e impotente por la actividad de los pirómanos.

El popular reclama más vigilancia en los montes. "Esta parte del concello tiene que estar peinada, como si estuviéramos en época de confinamiento", afirma, porque considera que es el único modo de frenar a los incendiarios.

En este sentido, pide mucha más vigilancia a las autoridades competentes en la materia, ya sea la Xunta o el Gobierno central.

"Los vecinos están indignados y no es para menos. Tienen miedo porque lo que se busca aquí está claro: prender fuego al monte", asevera.

La mayoría de los focos surgieron en montes en man común y en zonas de monte arbolado pegadas a las pistas, lo que explica la rápida actuación de quienes tenían intención de iniciarlos, fácilmente incluso desde un coche.

En general, explica Cubela, los montes están limpios, "pero si hay un poco de vegetación, seca como están, y con este calor, enseguida prende".

Es por ello que pide que estas cuatro parroquias (Tenorio, Almofrei, Carballedo y Borela) "estén peinadas" en lo que a vigilancia respecta. "Son siempre las más conflictivas de toda la provincia de Pontevedra". "Tenemos que estar al 200 por cien", añade. En esta línea hace un llamamiento a los propios vecinos para que estén atentos y, si es necesario, "tomen las matrículas de todos los coches que se salgan de las pistas".

Por su parte, la Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.