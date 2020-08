El comercio "online" duplica ventas en Pontevedra desde el inicio de la pandemia

Jorge Eyo, al frente de la nueva oficina de reparto on line del Mercado de Abastos.

"El incremento es exponencial, no lineal; cada vez el comercio on line se va a utilizar más y con una tecnología accesible todavía será más visible". Jorge Eyo, un joven emprendedor al frente del nuevo negocio del Mercado de Abastos (un servicio de entrega on line) comparte visión con un veterano como el presidente del Centro Comercial Urbano Zona Monumental, Miguel Lago, que resume el confinamiento en que "sencillamente, ha adelantado los hábitos de compra de los pontevedreses en 6 años".

El resultado es que las ventas on line se han multiplicado en los últimos meses. En sectores como la zapatería, el incremento ha sido de un 100% en las tiendas de referencia, pero en ámbitos tradicionalmente presenciales como la alimentación la sorpresa ha sido que hasta los clientes más habituales se están acostumbrando a la compra mediante la red. "Lo constatamos incluso en compradores, generalmente mayores de 50 años, que hace solo unas semanas expresaban muchas reticencias, ahora lo han incorporado como una opción más", señalaba esta semana un reputado CEO invitado por la Asociación de Jóvenes Empresarios a una reunión con sus emprendedores.

Es una opinión compartida desde el CCU Zona Monumental, cuyo presidente incide en que "el incremento fue enorme durante el confinamiento, y aunque posteriormente se relajó, algo ha quedado, aunque por supuesto muy por debajo de las cifras que mantuvieron viva la demanda durante semanas".

Iniciada la desescalada, la patronal se felicita porque "sigue siendo vital la compra presencial, si algo constatamos es que después del confinamiento la gente quería salir y recuperar la compra como un hábito social".

Plataformas como Amazon (que declinaron a FARO realizar previsiones sobre su negocio en Pontevedra) sencillamente han continuado con la escalada que registraban en 2019, pero acelerada sensiblemente según el pequeño comercio.

"Se ha duplicado y en algunos casos hasta triplicado el negocio on line", constatan desde la patronal. Especialmente, señalan a la tecnología como un nicho de mercado prácticamente copado por las grandes plataformas: "En áreas como los productos tecnológicos prácticamente solo se compran por la red", aseguran.

El impacto se deja sentir, señala el Centro Comercial Urbano Zona Monumental, en las tiendas de proximidad "pero en general en todo el comercio presencial; hay que preguntarse quién va en la actualidad a un gran centro comercial a pasar la tarde, algo que nos parecía una opción hace solo unos meses". Organizaciones como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) temen que esté en riesgo hasta un 20% del pequeño comercio.

En áreas como la alimentación, que continúan siendo un importante referente del comercio presencial y que aguanta mejor que el resto del comercio la gran prueba de estés de la pandemia, también se perciben cambios en los hábitos de consumo. Según el sector, no solo ganan terreno las compras on line sino, entre los que prefieren ir al supermercado, aquellos establecimientos que disponen de parking y posibilitan realizar la compra sin apenas contacto con otros clientes.