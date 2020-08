César Poza, candidato a la Alcaldía de Vilaboa

César Poza González (Vilaboa, 1976) fue el elegido esta noche por sus compañeros del PSdeG como candidato a la Alcaldía de Vilaboa en relevo de Francisco Costa, que renunció al cargo por motivos personales el pasado día 7 de agosto.

Curtido en la política municipal de la mano del ex alcalde Luis Poceiro, es la "apuesta de futuro" de los socialistas, ya que, asegura el partido en un comunidado de prensa, "aúna experiencia, conocimiento, ímpetu y una clara vocación de servicio", tal y como quedó de manifiesto, indican los socialistas, con su trabajo al frente de áreas como Cultura, Educación, Deportes o Nuevas Tecnologías en diferentes legislaturas desde el año 2005.

César Poza será propuesto por sus compañeros en el pleno del próximo 20 de agosto, el mismo en el que tomará posesión del acta de concejal sustituyendo a Francisco Costa.

A La hora de aceptar la propuesta del partido, Poza quiere resaltar la gran labor que realizó su predecesor en su corto tiempo de mandato, poco más de un año. "Su adiós es una pena, las circunstancias a veces no te acompañan, pero su trabajo ahí está", asegura.

Como "alcaldable", Poza tiene como objetivo estar en permanente contacto con los vecinos: "Si el pleno del Concello me da su respaldo, mi despacho estará siempre abierto a todo el mundo. Voy a ser un alcalde de a pie de calle, de visitar cada barrio, de vivir el día a día de Vilaboa. Quiero que cada vecino me conozca, que cuando me vean sepan quién son, y al mismo tempo aspiro a conocer a cada uno de ellos. Saben que pondré su bienestar por delante de cualquier otro factor a la hora de ejercer mi labor de gobierno y ese será mi mayor compromiso".

Reconoce que este mandato es excepcional debido a la actual pandemia de coronavirus y que requiere del compromiso de todos para paliar en la medida de lo posible sus efectos. En este sentido, el socialista confía en contar con el apoyo de todos los grupos municipales porque "en estos tiempos, los políticos debemos estar a la altura de los ciudadanos, y ellos esperan de nosotros ese consenso necesario para sacar adelante aquellos proyectos que mejoren su día a día. En todo momento y aun más en estos momentos de incertidumbre. Si el pleno así lo decide, seré un alcalde dialogante pero firme en la toma de decisiones. Mi identificación con Vilaboa y con sus vecinos es total. Trabajaré cada día para estar a su altura".

Relevo a un gobierno de 13 meses



De ser elegido, César Poza relevará a Francisco Costa, que anunció hace una semana su renuncia al cargo en el Concello "por motivos personales". El socialista llevaba como regidor algo más de 13 meses, a los que había precedido su trabajo como concelleiro de Medio Ambiente y Deportes desde 2015.

La imposibilidad de compatibilizar su vida personal, tanto a nivel profesional (trabaja en TVE en Santiago) como familiar, con el cargo le llevaron a tomar esta decisión, que ha precipitado la crisis generada por la pandemia de la Covid-19.

"Los acontecimientos ocurridos desde el pasado mes de marzo hicieron más difícil aún compatibilizar mi vida profesional con el cargo, ya que esta crisis sanitaria requiere de mayor dedicación a la protección de toda la ciudadanía. A todo eso se sumaron en los últimos meses problemas de salud en el ámbito de mi familia, lo que desembocó en un deterioro de mi salud física y mental", aseguró entonces.

Francisco Costa llegó al Concello de Vilaboa en 2015, "un lustro en el que pretendí servir lo mejor posible a mi pueblo. Por eso quiero agradecer a todos los vilaboenses su paciencia, su gratitud y también sus críticas".

"En estos últimos 13 meses me demostraron que este Concello es tan especial como la gente que lo conforma, que es su alma", expresó tras anunciar su renuncia.