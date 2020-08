Unas fiestas "ejemplares"

"Comportamiento ejemplar" o "ciudad modélica". La concelleira de Festas, Carme da Silva, se reconocía ayer orgullosa de la respuesta ciudadana en el arranque de la semana grande de las fiestas.

Este inicio ha sido, aseguró, una demostración del "comportamiento responsable por parte de la sociedad, tanto la de Pontevedra cómo de las personas que nos visitan". Especialmente, quiso recordar a los más jóvenes por anteponer las normas de salud pública ligadas a la pandemia y no celebrar las tradicionales noches de peñas, que tanto el pasado fin de semana como el anterior hubiesen llenado el centro histórico de cientos de adolescentes en un gran botellón.

"Me gustaría felicitar su comportamiento porque hicieron una demostración de responsabilidad y de seriedad porque como todo el mundo pudo comprobar no hubo noches de peñas, y es justo decirlo porque a veces hacemos juicios sobre el comportamiento de la gente joven que no son justos" insistió la concelleira.

En su opinión, "debemos estar orgullosas de la gente joven que tenemos en nuestra sociedad".

En general, aseguró que en el inicio de las semana grande continúa la "tónica general que ya teníamos en toda la programación de verano hasta ahora, con un comportamiento responsable, respetando tanto las medidas de seguridad que se ponen en las actividades como por la calle".

Como ejemplos de este comportamiento se refirió al uso generalizado de mascarillas entre el público y al respeto por las distancias sanitarias, evitando las aglomeraciones de espectadores.