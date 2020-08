Denunciado el dueño de dos perros que mataron a media docena de patos

La Policía Local de Poio tramitó una denuncia contra un vecino de Lourido (San Salvador), por incumplir de manera reiterada la Ley de Bienestar Animal. Se trata del propietario de dos perros que mataron a media docena de patos que habitan en el entorno del parque de Costa Xiráldez.

Según pudo constatar el cuerpo de seguridad municipal, los perros se encuentran en una parcela próxima a la zona, de la que ya huyeron en ocasiones previas. Este es el tercer expediente que los agentes abren contra este supuesto infractor, que se expone a una multa que puede oscilar entre los 100 y los 500 euros.

La Policía Local recuerda que la normativa vigente establece que las mascotas no pueden andar sueltas por la vía pública. En este caso, el denunciado tiene el deber de poner los medios idóneos para que sus perros no huyan de la parcela, actuación que, por lo que pudieron comprobar los agentes, no llevó a cabo, pese a ser advertido en varias ocasiones. La identificación del sospechoso se llevó gracias al chip del que disponen los perros, que fue analizado por la policía después del último ataque contra los patos, acontecido hace apenas unos días.