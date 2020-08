Cinco denuncias por no usar la mascarilla en la primera noche de la Peregrina 2020

Noche bastante tranquila en Pontevedra en el primer día de las Festas da Peregrina. En general, tanto los vecinos del municipio y la comarca que se acercaron a disfrutar de la ciudad, como los numerosos turistas que se encuentran en ella estos días, demostraron un comportamiento correcto y adecuado a la actual situación sanitaria por la Covid-19.

El balance de la Policía Local al respecto es positivo y fuentes de este cuerpo aseguran que "no se registraron incidencias importantes".

A lo largo de toda la noche del sábado se realizaron controles de uso de mascarillas, uno de ellos en colaboración con la Policía Nacional, de los cuales resultaron cinco denuncias por su no utilización.

Por otra parte, la Policía Local destaca que no hubo ninguna denuncia por "botellón" ni concentración de "peñas".

En cuanto a los controles de alcoholemia, se realizaron en la calle Alameda, pero solo resultó un positivo, de 0,27 miligramos por litro de aire expirado.

Anoche comenzaron los conciertos simultáneos de las fiestas, una de las principales medidas tomadas por el Concello de Pontevedra para evitar las habituales aglomeraciones de las actuaciones en la Praza de España. En los tres que tuvieron lugar (María do Ceo, Marcelo Dobode y Woyza) en diferentes emplazamientos el público asistente utilizó las mascarillas y respetó las distancias de seguridad.

En cuanto a la tirada de fuegos sorpresa, en la Avenida de Montero Ríos, no registró ningún incidente.