Susto tras caer un coche en el embalse de O Pontillón

La caída de un coche particular en el embalse pontevedrés de O Pontillón do Castro mantuvo en vilo a numerosos ciudadanos que se encontraban disfrutando de la tarde soleada en su entorno.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, ya que el vehículo se encontraba vacío en ese momento.

Aunque no han trascendido los motivos por los que acabó en el agua, su retirada del embalse generó una gran expectación, ya que una grúa convencional no fue capaz de sacarlo y hubo que recurrir a una con pluma.