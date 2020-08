Xurxo Lobato presenta hoy el libro "Galicia é unha festa"

El fotógrafo Xurxo Lobato que lleva más de cuarenta años retratando Galicia presentará hoy en la Sala Nauta el libro "Galicia é unha festa" en el que se recogen imágenes de las fiestas de interés turístico nacional, internacional y gallego. El acto en el que se realizará una proyección audiovisual con las imágenes del ejemplar contará con la presencia de la concejal ade Cultura, Paz Lago, y Nava Castro. La situación sanitaria obligará a limitar el aforo a 30 personas.

La presentación organizada por la Librería Nós cuenta con la colaboración del Concello. El autor hará un repaso por las distintas celebraciones singulares de Galicia como la Festa do Cocido de Lalín o la Festa do Marisco de O Grove pasando por la Festa do Nazareno de A Pobra do Caramiñal, entre otras.