Discrepancias en el gobierno de coalición en Vilaboa tras la marcha del alcalde

La marcha del que hasta la noche del martes fue alcalde de Vilaboa, Kiko Costa, trae consigo la primera crisis de gobierno en Vilaboa. Ayer, el grupo del BNG emitía un comunicando mostrando su malestar por el hecho de ser informado en el mismo momento en el que los socialistas lo dieron a conocer a los medios de comunicación. Lo consideran una "deslealtad".

Además, a la vez que lamentan la marcha por la enfermedad de un familiar cercano, arremente contra la gestión realizada por el exregidor señalando que Kiko Costa "deberá ter sabido o que implica ser alcalde de Vilaboa e o certo, é que, no último ano non ven exercendo, nin adicando tempo a Alcaldía. As súas ausencias no concello foron manifestas para nós e para os veciños. Esto unido a que a decisión se toma, a sabendas de que a tenente alcalde, comunicou a súa intención de coller as vacacións estivais hai máis dunha semana, lévanos a pensar que se trata máis dunha estratexia política, que dunha decisión persoal".

Tras conocer este duro comunicado, el grupo de gobierno socialista mostró su extrañenza con sus socios de gobierno, recalca que el BNG "foi o primeiro en ser informado". Subrayan sobre su labor que "o traballo que o alcalde fixo en 13 meses a pesares de compatibilizar o seu traballo é a alcaldía, fai que nos sintamos orgullosos, aí está o balance, un concello coas contas saneadas, con presuposto aprobado, con máis de 800.000,00 euros que van saír de xeito inmediato para obras.