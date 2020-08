"Hay un problema de salud en mi familia que me obliga a estar más presente"

Francisco "Kiko" Costa no es capaz de seguir engañando al tiempo. Las horas del día no le dan para poder dedicarse al cien por cien, como ha venido haciendo hasta ahora, a su trabajo personal (en TVE, en Santiago), la Alcaldía de Vilaboa y su familia, el pilar más importante de su vida. La crisis de la Covid-19 ha precipitado una decisión que venía meditando desde hace tiempo: dejar la política. Al menos por el momento. Entregará su acta en el Concello en el próximo pleno.

-Deja la política por motivos personales...

-Sí, se me juntaron dos causas en este sentido. Una es que hay un problema de salud en mi familia que me obliga a estar más pendiente, más presente, y otra es que con el coronavirus cambió totalmente la estructura de mis dos trabajos. Hasta marzo, más o menos, iba llevando todo "a caballo", saltándome horas del día. A las siete de la mañana ya estaba en el Concello, a eso del mediodía me iba para Santiago y no regresaba hasta las nueve de la noche.

-¿Fue difícil tomar esta decisión? ¿la consultó con alguien: familia, compañeros de partido...?

-Sí lo fue; bastante. Pero llega un punto en que no das para más, llegándose a resentir incluso mi propia salud, sobre todo en el último mes. Son consecuencias todos los niveles, tanto físicos, como psicológicos...

- Sería simplificar demasiado, pero se podría decir que el coronavirus ha jugado un papel fundamental en esta decisión...

- Sí, porque con todo este cambio lo que antes podías hacer en una hora ahora te lleva cuatro. Los vecinos demandan cuatro veces más cosas que antes porque estamos en una situación en la que tienen miedo, algo lógico, por otra parte. Quieren más información y que estés más presente que nunca. En un año hicimos muchísimo, era imposible hacer más en menos tiempo. Pero ahora este es un cambio muy grande que requiere más tiempo que nunca y yo ya no tengo más horas en el día.

- ¿Continuará como concejal?

- A nivel concello no, pero a nivel partido sí me gustaría ayudar en otro ámbito. Por mi trabajo y la dedicación familiar, en la que necesitan de mí, no quiero comprometerme a más.

- ¿Quién tomará el relevo?

-Hay un par de opciones y tendrá que ser el propio partido quien lo diga. Hay gente capacitada que no tendrá problema en hacerlo igual que yo o incluso mejor, porque tendrán más horas para dedicarle.

-¿Llegó a consultar su decisión con José Luis Poceiro?

-Ya cuando me presenté le comenté mi situación y que mi trabajo personal es mi vida, que me gusta mucho y que mi familia depende de él. Afortunadamente soy de esas personas que puede trabajar en lo que le gusta y no quiero perderlo. En la política estamos de paso.

- Una de sus metas cuando llegó a la Alcaldía era modernizar Vilaboa, ¿le ha dado tiempo?

-Lo que me planteaba desde un inicio eran tres cuestiones: orden, trabajo y planificación. Creo que en este año lo hemos conseguido. Solo hay que ver cómo están las cuentas, que hemos hecho el plan económico para sacar la mochila que traíamos de atrás, que sacado adelante la RPT, definiendo los puestos de trabajo que necesita este Concello... Partimos ahora de un punto muy bueno, excepcional, en el que hay que definir a dónde queremos llegar. Ahora, por ejemplo, para septiembre ya tenemos cerca de 800.000 euros para licitar en obras.

- ¿Hay deudas en el Concello de Vilaboa?

-Definida como deuda no, el Concello de Vilaboa está saneado y más. Con el remanente este año vamos a liquidar tres créditos con bancos. Lo que ocurría es que arrastrábamos de un ejercicio a otro cantidades del año anterior; no era deuda, pero no eras capaz de tener un presupuesto real. Eso es algo que hemos ordenado este año que nos ha permitido ampliar el margen de gasto.

- ¿En qué punto está la negociación con Costas del Estado por las viviendas afectadas?

- Es un tema que también quedó aplazado por el coronavirus. Había una reunión convocada a principios de abril para empezar a hablar. Estamos deseando sentarnos a hablar a tres bandas, Concello, Xunta y Estado.

- ¿Cuántas viviendas siguen afectadas?

- El grado de afectación cambia según el caso, pero igual estamos hablando de unas 40 viviendas afectadas en mayor o menor grado.

- ¿Ha habido conversaciones entre el Concello y la Brilat para la cesión de terrenos para maniobras?

- Que yo sepa, no se ha avanzado en el tema. El Concello no tiene terrenos y los manconumeros no estaban muy receptivos. No se llegó a ahondar en la cuestión ni a mantener una reunión formal sobre el tema.

-Una de sus grandes banderas en Vilaboa fue la del compostaje. ¿Es de lo que más orgulloso se siente?

-Fue una de las grandes banderas que llevé adelante. La gente se implicó mucho y las cifras son espectaculares.

- ¿Cómo valora el gobierno bipartito con el BNG?

-A todos nos gustaría poder gobernar en solitario, pero aquí la relación es cordial. Se trata de buscar lo mejor para los vecinos de Vilaboa.

-¿Qué queda por hacer en el municipio?

- Hay proyectos muy importantes, como el abastecimiento de agua municipal. Y es importante seguir con el gasto en servicios sociales. Tenemos que seguir insistiendo en eso para que las parroquias no mueran.

- ¿Cuál sería su consejo para su sucesor?

- Que siga el camino marcado. Toca planificar.