Las limpiezas extraordinarias de colegios ligadas al Covid, cifradas en casi 1 millón

El Concello de Pontevedra considera "inasumible" el coste extraordinario que supondrán las limpiezas extraordinarias de los colegios a consecuencia del protocolo ligado al Covid-19 y exige a la Xunta que asuma este sobregasto. El gobierno local cifra este montante en un mínimo de 928.261 euros, y pide que sean financiados con cargo al fondo que el Estado hará llegar a la Xunta para compensar el incremento de la inversión en el arranque del curso.

En una comparecencia conjunta, la portavoz del gobierno local, Carme da Silva, y el concelleiro de Educación, Tino Fernández, también emplazaron a la Xunta a abrir un proceso de diálogo con las Federación de Asociaciones de Padres (Fampa) de Pontevedra, que al igual que su homóloga de Vigo anunció un parón de los comedores escolares y el Plan Madruga de desayunos. Ambas demandan a la Xunta que asuma el sobrecoste y también la responsabilidad jurídica derivada de la aplicación del protocolo de adaptación al Covid.

Como días antes las familias, los concejales recordaron que el protocolo firmado por las consellerías de Sanidade y Educación fue elaborado unilateralmente por la Xunta, "sin consultarlo con otras administraciones, con la comunidad educativa o las asociaciones de padres". El resultado, añadieron, es un protocolo que "no satisface a nadie" y que pone en riesgo servicios esenciales para la conciliación familiar y laboral de miles de hogares.

En concreto, en el caso de Pontevedra son 1.110 los niños que acuden a los servicios de comedor gestionados por la Fampa, a mayores de 400 que desayudan en los centros en el marco del Plan Madruga. "Estas familias no van a poder conciliar", subrayó el concejal de Educación, que no ocultó su preocupación porque que "estamos a un mes" del arranque del curso y "los concellos no pueden asumir los gastos extraordinarios" ligados al protocolo anti Covid-19.

Incidieron especialmente en que "los concellos no tienen competencias en materia de educación o sanidad", a excepción de residualmente y a extinguir la limpieza ordinaria y el mantenimiento de edificios que son municipales. Tansitoriamente, esta competencia de la Xunta la está prestando el Concello, cuya Xunta de Goberno aprobó ayer un acuerdo para exigir a la administración autonómica un compromiso de financiación de estas limpiezas ligadas a la pandemia.

"No tenemos que asumir esos trabajos extraordinarios", insistió Carme da Silva, que avanzó que en el acuerdo también se emplaza a la Xunta a abrir con urgencia un proceso de negociación, tanto con las federaciones de asociaciones de padres como con los ayuntamientos, representados en la Federación Galega de Municipios (Fegamp).

Las Fampas "no son operadores educativos", señaló la portavoz del gobierno local en alusión a los términos empleados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para referirse a estas organizaciones sin ánimo de lucro, "ni los concellos tienen que asumir costes" que competen, añadió, a la administración autonómica.

Recordó que la Xunta "va a recibir del Estado un fondo para todo el incremento de gastos ligado al inicio del curso", una partida con la que los concellos esperan que se cubran estas limpiezas extraordinarias, que el concejal de Educación estima que tendrán un coste real que superará el millón de euros. Señaló en este punto a las desinfecciones diarias de todo el material de los gimnasios, un elemento más que avala en su opinión que el cálculo míninimo estimado desde el gobierno local de Pontevedra es "muy prudente".

Punto de inflexión

Tino Fernández recordó que el inicio del curso "supondrá un punto de inflexión importante en la pandemia y todos deseamos que tenga los menos problemas posibles, todos menos la Xunta", lamentó antes de referirse a un protocolo "sin consensuar, en el que se imponen a los concellos obligaciones que competen a la Xunta".

Criticó "la política" del Ejecutivo gallego "de eludir responsabilidades; los concellos en la pandemia asumieron competencias que correspondían a la Xunta", antes de aseverar que "parece que al único que le interesa la educación pública es al Concello".

El titular del departamento municipal de Educación emplazó a la Xunta a abrir un canal de diálogo y "si se nos exigen responsabilidades", añadió, "tendrán que dar las herramientas" para que los ayuntamientos puedan actuar. Pidió al Ejecutivo que encabeza Alberto Núñez Feijóo que deje de "utilizar a los concellos como pagafantas y nos trate con respeto. De cómo empiece el curso depende la situación laboral de muchas familias".