Informadores a pie de playa: "¿Puedo ayudarte?"

Se encuentran en las entradas de las playas y también en la arena. Son los "informadores", una nueva figura que el Concello de Sanxenxo ha incorporado en las zonas de costa para orientar a los bañistas sobre las recomendaciones sanitarias que deben seguir para evitar la propagación del coronavirus. "Después de lo duro que ha sido el invierno, sobre todo en Madrid, no podemos bajar la guardia. Lo mínimo que podemos hacer es escuchar esta información", asegura un turista llegado desde la capital española. Según fuentes municipales, no llega ni al 10% el porcentaje de personas que no siguen las medidas preventivas.

Llevan camisetas de colores y es imposible no toparse con ellos en las playas de Sanxenxo. Los "informadores" se han convertido en una figura indispensable que velan por la seguridad de todos en los arenales de la villa turística por excelencia de la comarca pontevedresa tras la pandemia del coronavirus. En su espalda reza la frase "¿Puedo ayudarte?", de ahí que si ellos no se acercan a los bañistas para informarles son estos los que lo hacen para poder disfrutar de la playa con tranquilidad y la conciencia tranquila de estar haciendo las cosas bien. En general, la ciudadanía respeta las normas y tiene buena voluntad, "no llega ni al 10 por ciento la gente que no las sigue", celebran fuentes municipales.

Todas las playas de Sanxenxo cuentan con informadores, aunque es la de Silgar, la más concurrida, por lo menos hasta este verano, la que ofrece un mayor número, seis o siete, que se reparten entre el paseo y la arena. Hay uno por cada sector en los que se ha dividido la playa, y el color de su camiseta corresponde al de las estacas que regula. En total, éstas ofrecen 780 parcelas, pensadas para cuatro personas, ampliables a más para dar cabida a familias o grupos de amigos con un máximo de 20.

En otros arenales, como el de Baltar, en Portonovo, o el de Areas, hay dos informadores. En los más pequeños, es el caso de Panadeira, por ejemplo, es suficiente con uno.

Los informadores comunican a los bañistas que deben mantener la distancia de seguridad con otras personas de metro y medio, salvo con convivientes, y que hay que utilizar la mascarilla para acceder y salir de la playa y siempre que uno se mueva de la toalla o la silla, salvo en el caso de ir directos al agua para tomar un baño. También en caso de permanecer en la orilla quieto, sin sumergirse en el agua, es obligatorio llevarla puesta.

Asimismo, no se puede jugar a las palas ni a la pelota en las playas.

El Concello de Sanxenxo ha contratado para este verano tan atípico 208 personas, entre socorristas, auxiliares de policía, informadores de playas y personal de limpieza.

En ocasiones, para poder llegar al mayor número posible de personas, los informadores utilizan megáfonos portátiles, que activan regularmente en diferentes zonas para que todos los usuarios se den por enterados.

"Por favor, ¿me puedes informar un poco de cómo va esto?", pregunta una mujer proveniente de Madrid a uno de los informadores de Silgar.

Mientras ella escucha las explicaciones pertinentes, su acompañante, Fernando Ramírez, explica a FARO que acaban de llegar a Sanxenxo, una localidad que eligen para sus vacaciones por tercer año consecutivo y que han elegido por tradición familiar.

"Después de lo duro que ha sido el invierno, sobre todo en Madrid, no podemos bajar la guardia. Lo mínimo que podemos hacer es escuchar esta información", asegura.

"Estaremos aquí unos 15 días y solo queremos un poco de paz y tranquilidad", añade.

Y es que, en general, nueve de cada diez bañistas reciben de buen grado la información que les ayude a disfrutar de la playa y siguen las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de la covid-19.

"Está claro que este va a ser un verano diferente, pero también nos hace sentir más seguros", afirman, por su parte, una familia recién llegada del Bierzo, en León.

Pero no solo los turistas agradecen las medidas de organización y prevención en las playas. También los vecinos de la comarca se muestran satisfechos. Antonio Del Valle Alcántara, vecino de Portonovo y asiduo de la de Baltar, reconoce que tenía algo de temor a que este año el arenal estuviese desbordado de gente. "Pensamos que habría más; hasta el momento nos hemos sentido seguros", reconoce.

En el mes de julio, la ocupación hotelera de Sanxenxo llegó al 50 por ciento. Se espera que en el de agosto aumente al menos hasta un 60. En todo caso, serían cifras históricamente bajas debido a la situación generada en todo el país por el coronavirus.