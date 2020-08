La Diputación reorienta a las redes sociales sus campañas contra las agresiones sexuales

La Diputación pone en marcha dos campañas, dirigidas a chicas y chicos, contra las agresiones sexuales, una lacra que lejos de desaparecer se incrementa sensiblemente, según el último informe del Ministerio del Interior. La presidenta de la Diputación Provincial, Carmela Silva, lamentó que los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 11,3% en el pasado año, entre otras cifras que "muestran que tenemos que seguir trabajando en este tema muy en serio", recordó.

Dadas las condiciones excepcionales ligadas al Covid-19, este año no se celebrarán las habituales campañas contra las agresiones sexuales que desarrolla la Diputación. El gobierno provincial ha reformulado estas iniciativas para, en vez de programarlas en festivales, playas y en general eventos multitudinarios, orientarlas a las redes sociales.

Desde ellas conocidos artistas y personajes públicos lanzan varios mensajes, a la cabeza: el silencio no es un sí; si está bebida o inconsciente no es consentimiento; si no hay un sí explícito, es un no.