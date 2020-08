Descubriendo el Antiguo Egipto

Se muestran sorprendidos al conocer que Pontevedra guarda una colección de piezas procedentes del Antiguo Egipto. Y es que no entienden que si en aquella época no existían los aviones cómo pudieron hacer los habitantes de la Boa Vila para hacerse con tan preciados tesoros.

Isolina Lorenzo es la profesional encargada de explicar a los pequeños de entre cinco y siete años de edad que estas semanas participan en el taller "Pequeólogos: Obradoiro de Exiptoloxía", organizado por el Museo de Pontevedra, que antiguamente existía una extensa red de rutas comerciales que recorrían todo el continente, comunicando la península ibérica con el resto del mundo. "Resúltalles moi chamativa a forma na que as pezas exipcias chegaban ata aquí e preguntan moito por iso. Antigamente nesas rutas comerciais, os fenicios comerciaban con diferentes produtos; de nós levaban moitas materias primas e a cambio delas deixaban outros obxectos que se conservaron ata a actualidade malia o paso do tempo", explica esta monitora del taller.

En general, Lorenzo señala que conocer los misterios de la civilización de los faraones les resulta muy atractivo, aunque reconoce que el proceso de momificación no les gusta a todos por igual: "Hai a algúns pequenos que lle encanta, pero a outros non tanto".

En este sentido, la monitora comenta que si bien en años anteriores realizaban una pequeño experimento de momificación echando mano de salchichas y realizando el correspondiente sarcófago, debido a la pandemia de la Covid-19, en esta ocasión no será posible, pero no por ello dejarán de experimentar otras prácticas. Así, algunas de las actividades que se llevaban a cabo en la Prehistoria, el Antiguo Egipto y en la época dorada de Roma y que los participantes de estos obradoiros pudieron recrear esta semana fueron las excavaciones, conocer la técnica de los mosaicos y realizar uno propio o construir una réplica de las hachas egipcias, entre otros.

"En pequenos caixóns que dispoñemos con area enterramos diferentes pezas e procuramos ensinarlles como escarvar, tal e como se faría nun xacemento arqueolóxico. Facémolo respectando as medidas de seguridade e todas as crianzas con máscara", comenta Isolina Lorenzo.

La emergencia sanitaria derivada del coronavirus también ha impedido que los pequeños puedan ponerse en la piel de los antiguos habitantes del medio y bajo Nilo, pero para que puedan disfrutar de la experiencia completa, las responsables del taller "Pequeólogos" les facilitarán un vídeo para que puedan maquillarse en casa, con la ayuda de sus familiares, como lo hacían antaño los egipcios.

Otras de las temáticas que también se abordan en estos obradoiros del campamento urbano del Museo de Pontevedra son el origen de los primeros seres humanos, el descubrimiento del fuego, las cavernas y el nacimiento del Imperio romano. "Para a cativada son temáticas moi atractivas, sobre todo a historia dos dinosaurios e tamén Roma, porque coñécena algo máis e relacionan conceptos. Por exemplo, no tema das escavacións lémbrase do filme de Tadeo Jones ou do Imperio romano porque teñen uns Playmobil", señala la monitora del taller.

En cuanto a la metodología de los obradoiros, Isolina Lorenzo apunta que partiendo de una explicación inicial, a través de diferentes fichas, los pequeños asistentes trabajan diversos aspectos de estos momentos claves de la Historia, buscando también el desarrollo práctico de los conocimientos con el objetivo de que aprendan de una forma lúdica y divertida cómo se vivía en la antigüedad.

Esta monitora también indica que las expectativas para esta nueva edición de los obradoiros se vieron cumplidas con creces, ya que rápidamente se cubrieron todas las plazas e incluso muchos niños y niñas quedaron en lista de espera. El hecho de que el aforo tuviera que ser reducido dadas las circunstancias sanitarias fue otro de los grandes cambios con respecto a años anteriores.

A lo largo de la próxima semana, "Pequeólogos: Obradoiro de Exiptoloxía" volverá a dar comienzo para un nuevo turno de niños y niñas de la ciudad que se acercarán a los enigmas de los jeroglíficos, de las pirámidas, momias y faraones.

Junto con este taller, el Museo de Pontevedra también llevó a cabo durante el pasado mes de julio otra actividad centrada en la relación del arte con otros campos de conocimiento y para este mes de agosto está programado otro obradoiro sobre reciclaje artístico. A partir de la obra de artistas como Elena Colmeiro, Moldes o Darío Basso, los asistentes analizarán la importancia de las texturas en las creaciones del arte contemporáneo.