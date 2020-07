Cubela advierte a los autores de los incendios que son "criminales da terra" que serán perseguidos

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, expresó ayer su "profundo malestar" por la aparición de estos primeros incendios forestales en su municipio. "Afortunadamente, y también por el gran despliegue de medios que tiene la Xunta, ardió poco para lo que son los parámetros habituales pero, es que a mí, que se queme un solo metro cuadrado de monte ya me parece una barbaridad", aseguró.



"Desde el Concello no vamos a consentir estos ataques a nuestro valioso territorio y a nuestro rico medio ambiente", añadió, al tiempo que anunció que la administración local va a trabajar codo con codo con la Guardia Civil para tratar de esclarecer la autoría y sacar de circulación a los incendiarios que están amenazando los montes de Cotobade, su belleza paisajística y su patrimonio ambiental, así como los negocios, las viviendas y las vidas de sus vecinos.



El regidor no dudó en calificar de "criminales da terra" a los autores y reclamó que caiga sobre ellos todo el peso de la ley".





#Brif Laza nos retiramos a base después de actuar en el incendio de Cotobade.

Otro día duro! pic.twitter.com/uhOcbDkRgL — Diario de un Bombero (@BrifLaza) July 28, 2020

Ante esta situación, al igual que hizo la Xunta , Jorge Cubela hizo un llamamiento a la "máxima colaboración" de los vecinos del Concello , pero especialmente de las zonas más afectadas, para que se pueday puedan ser puestos a disposición judicial. "Creo que es una labor de todos la protección de las vidas, de las casas de los vecinos y de nuestro monte", concluyó el alcalde.En este sentido, subrayó que los lugares de Tenorio, Viascón, Almofrei y Borela suelen ser los más afectados por estos incendios que suelen ser claramente intencionados y que en anteriores ocasiones han puesto en verdadero peligro a la población y han causado grandes pérdidas ambientales y económicas.