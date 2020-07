El Concello finaliza la restauración del puente de O Burgo y prepara un mes de actos para festejarlo

Después de unos 18 meses de obras (los trabajos comenzaron en marco de 2019 y tuvieron que ser prorrogados), esta semana finalmente rematarán las obras de puesta en valor del puente de O Burgo.

Una actuación que no estuvo exenta de críticas desde distintos sectores al considerar que la actuación no era lo suficientemente respetuosa con algunos elementos históricos del entorno e incluso con el propio puente. La opinión del Concello es radicamente opuesta y consideran que los propios ciudadanos lo podrán comprobar a lo largo del próximo mes. Para festejar la recuperación de un elemento tan importante del patrimonio pontevedrés, como es el puente que dio origen y nombre a la ciudad, preparan un mes de actividades. Estarán repartidas a lo largo del mes de agosto para facilitar también la participación de todos los vecinos en las mismas evitando las aglomeraciones de las que hay que huir en tiempos de Covid-19.

Así las cosas, aunque las obras finalizarán esta misma semana, el acto de inaugural se realizará el 4 de agosto, dando el pistoletazo de salida a toda una serie de citas para festejar la recuperación del puente.

En cuanto a la obra, el concejal de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, festejó el final de la obra y celebró, además el resultado de las mismas: "Acabamos de ejecutar un proyecto que es ejemplar por muchos motivos: porque es respetuoso con el patrimonio que tenemos en el Concello, porque sirve para unir definitivamente la ciudad con el barrio de O Burgo y porque además este puente es un elemento esencial en el Camino de Santiago y da origen a nuestra ciudad", indicó Gómez.

Tecnología de vanguardia

El concejal de Obras Urbanas explicó que esta es una actuación remarcable en la larga historia de este emblemático viaducto y que además empleó tecnología de vanguardia tanto en el desarrollo del proyecto, en la ejecución de la obra en un lugar con tanto valor patrimonial y sobre todo por su iluminación: "Si alguna huella podía dejar nuestra generación es ese trabajo de alumbrado que permite incorporar el puente a la más absoluta modernidad recuperando superfil original" al eliminar, por ejemplo,los báculos de las farolas.

Cabe recordar que el proyecto de iluminación, desarrollado además por una empresa pontevedresa como es Setga, incluye luces en la superficie encajadas en el pavimento, iluminación en altura con elementos integrados en la varanda y elementos para dar luz a la base de los arcos mediante proyectores individuales que realzan la traza de los arcos, su estructura y su forma original.

Demetrio Gómez resaltó que fuera una empresa del municipio la que lograse superar la complejidad del proyecto, que radicaba en las duras condiciones meteorológics que soporta el puente, en donde inciden la acción del viento, el agua y el salitre. Este diseño específico fue capaz, aseguró, de lograr un "alumbrado no contaminante, no invasivo y no abrasivo para las personas que pasemos por encima del puente".

El proyecto de reforma del puente de O Burgo fue adjudicado con un presupuesto de dos millones de euros y permitió dotar a este espacio de referencia para la ciudad de preferencia peatonal, apostando por la "recuperación y puesta en valor del patrimonio que representa".

Se actuó en elementos del propio puente, como el tablero o la barandilla (uno de los aspectos que más controversia generó), además del ambicioso proyecto lumínico. Se modificó el entronque con la plaza Valentín García Escudero en el entronque con el casco histórico de la ciudad para darle así continuidad al itinerario peatonal del Camino Portugués. Por último, se remodeló por completo el entronque con la calle Domingo Fontán y el barrio de O Burgo eliminando la rotonda de tráfico rodado que había en ese punto y creando una nueva plaza que conecta mejor el barrio con el resto de la ciudad.La obra fue ejecutada con fondos europeos Edusi.