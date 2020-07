La Plataforma PO-308 continúa en pie de guerra por los pasos de peatones

Hace unos días la Plataforma PO-308 celebraba en un acto vecinal una batalla ganada: el paso de peatones en Chancelas con semáforo y reducción de la velocidad. Y es que tras meses de reclamaciones a la Xunta de Galicia señalando el punto negro de tropellos que era la via al fin pueden disfrutar de él. "Está funcionando mucho, especialmente ahora en pleno verano. Aunque los conductores aún no cuentan con el no se frena a tiempo" expone María Barcia, portavoz de la plataforma.

Pero su lucha no termina ahí y la plataforma vecinal reclama más mejoras para la seguridad vial en forma de pasos peatonales.Ponen el foco especialmente en la zona del Laño, que cuanta desde hace meses con aceras. " En toda esa recta de la PO-308 no hay un paso de peatones desde la nueva rotonda de Samieira, hasta Raxó ¿Esa gente cómo cruza? Es una zona de playa y de paseo, y además es una recta a la que se va a gran velocidad", explica la portavoz.

De hecho la plataforma viene de presentar un excrito a la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade donde expone diferentes quejas. Señalan que a medida que avanzan las obras de la Consellería en el Concello de Poio es más patente la trascendencia de estas obras para los vecinos. Por ello y para mejorar la seguridad vial de la carretera exigen, además de este paso otras medidas. Entre ellas reclaman otro paso en la carretera PO-303 de Meaño a Samieira para poder cruzar de una acera a otra. De igual modo reclama en las marquesinas y paradas de autobús la información necesaria sobre las líneas que pasan y los horarios, así como dotar de marquesinas a las paradas que no tengan. Y es que señalan que esta no información genera incertidumbre y largas esperas entre los usuarios y buscan fomentar así el tranporte público.

"Vemos deficiencias y como plataforma y como vecinos denunciamos esta situación. Estas cuestiones no deberían costar tanto", señalan.

A su vez han pedido formalmente el apoyo del Concello en estas solicitudes.