A crise sanitaria provocada pola Covid-19 provocou que o BNG optase este ano por organizar celebracións nas sete grandes cidades galegas con motivo do Día da Patria e non centralizaros actos en Compostela. En Pontevedra terán lugar no parque Rosalía de Castro e incluirán conexións co acto central que terá lugar en Compostela.