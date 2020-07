Movilizaciones en Verducido ante el cierre del aula de Primaria en este colegio rural

Vecinos de Verducido han decidido iniciar movilizaciones al tiempo que denuncian la decisión de la jefatura territorial de la Consellería de Educación de la Xunta de cerrar la unidad de Primaria de la Escuela de Verducido.

Los vecinos lamentan que, teniendo constancia del número de matrículas desde mayo, la Xunta aguardó al mes de julio para "levar a cabo unha maniobra despiadada contra o centro educativo e as súas familias". Los vecinos insisten en que no pueden permitir que se cierre este aula dado "que sería a condena da nosa escola" y máxime ahora "sendo as escolas rurais imprescindibles na educación dos nenos".

Más ahora en estos tiempos de Covid-19 y "cando as autoridades sanitarias aconsellan reducir os grupos escolares nos centros". Además, aseguran que las autonomías han recibido fondos del Gobierno central para ello. Así, convocan una concentración por las Escuela el viernes 24 de julio a las 20.30 horas ante el centro educativo.