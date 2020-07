"Debemos modernizar ás nosas figuras mediante a cor, sen restarlle valor á fotografía como documento histórico"

-Tres anos para este libro non só implicaron dedicarlle tempo ás ilustracións, senón tamén a realizar un traballo de documentación previo. Como foi ese proceso?

-O proceso pasou por elaborar fichas clásicas nas que aparece un texto de referencia do autor ou autora en concreto, pero que sexa relevante para min. Por exemplo, eu a Rosalía de Castro non lle poño "Adiós ríos, adiós fontes" por moi bonito ou coñecido que sexa, prefiro "Lieders", onde deixa constancia de que as autoras xa procuraban a igualdade. Por outra banda, levei a cabo unha compilación de datos de interese que achegan o contexto histórico ou as institucións aos que o autor ou autora estaba vencellado. E logo inclúo un epígrafe titulado "Ars Memoriae" no que en bases ás regras de como está feita a caricatura os lectores poden interpretala. Por exemplo, na de Álvarez Blázquez aparece unha pega rabilonga, que foi un título seu, e tres esferas de cristal revoando, pois foi un dos fundadores da Revista Cristal. A idea é xogar cos sentidos para reforzar a memoria, máis que memorizar datos.

-O feito de que sexa unha obra tan visual e ordenada contribúe a que resulte unha proposta pedagóxica moi interesante. Como valora vostede este aspecto?

-Precisamente iso é o que comenta Fina Casalderrey, que é un libro moi necesario, moi pedagóxico, e coa finalidade de non só chegar ás crianzas, senón a mestres e mestras e persoas adultas. O feito de que a información estea ben distribuída coido que resulta práctico, xa que así non temos que dar voltas para buscar según que datos, e que sexa moi visual axuda. O que acontece cos nosos libros de texto en galego é que, malia que están moi ben elaborados e documentados, as imaxes que vemos sempre son as de persoas grises, porque os tons das vestimentas eran marrón ou verde escuro, pero hai que facer o contrario: debemos modernizar ás nosas propias figuras, facetas nosas mediante a cor, sen restarlle valor á fotografía como documento histórico.