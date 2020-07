Fiestas de la Peregrina 2020 en Pontevedra: programa completo de conciertos y actividades

Las restricciones derivadas de la contención del Covid-19 no aguarán las fiestas de la Peregrina este verano. Serán, sin duda, diferentes, pero no por ello menos divertidas. Con el objetivo de ofrecer un entorno seguro, el Concello de Pontevedra reparte su programa de actividades en 13 espacios aforados con los perceptivos protocolos sanitarios, pero no renuncia ni a los conciertos ni a las más de 300 actividades culturales. Es más, los creadores gallegos tendrán un especial protagonismo en unas fiestas de lo más variadas en las que se tocarán todos los palos: conciertos de pop, rap, rock y música tradicional; teatro, animación infantil, humor, magia...

SÁBADO 8



Xigantes e cabezudos

Ven Trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Baobab Teatro: Puño puñete. Alameda

20.00 h | Sabela e o paxaro máxico. Contacontos con títeres. Parque Amalia Álvarez

Conciertos

22.00 h | MARÍA DO CEO. Praza da Ferraría

22.30 h | MARCELO DOBODE. Praza de España

22.30 h | WÖYZA. Pistas de Campolongo

DOMINGO 9

Ven Trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Mago Noel. Alameda

20.00 h | Pinga Teatro: O recuncho dos contos. Parque de Amalia Álvarez

Conciertos

22.00 h | CORA VELASCO. Praza da Ferraría

22.30 h | LEILÍA. Praza de España

22.30 h | DE VACAS. Pistas de Campolongo

LUNES 10

Ven trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Barafunda: Bambolina. Alameda

20.00 h | Cé Orquestra: A xogar, cantar e bailar. Parque de Amalia Álvarez

Xeiras das Artes

20.00 h | Monoulious Dop (música) + Mente de amuleto (ilustración). Praza da Curtidoira

21.30 h | Isa Risco (narración) + O'Ras (grafitti). Jardines de María Victoria Moreno

20.30 h | Vai de Música. De tradición. Invitado Suso Vaamonde. Jardín del río Gafos

Pontevedra Máxica

20.30 h | Maxia, misterios e outras historias. Óscar Fernández. Praza da Pedreira

22.30 h | Todos somos nenos. Xulio Merino. Praza da Pedreira

Conciertos

22.00 h | LAROÁ. Praza da Ferraría

22.30 h | ÓSCAR IBÁÑEZ & TRIBO. Praza de España

22.30 h | ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS. Pistas de Campolongo

MARTES 11

Ven Trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Expresión: Un libro especial. Alameda

20.00 h | O fifo de Sou. Praza da Cítara

Xeiras das artes

20.00 h | A Banda da Moureira. Narración, música e ilustración. Praza da Curtidoira

21.30 h | Zeltia (música) + Anubis Muñoz (instalación). Jardines de María Victoria Moreno

20.30 h | Vai de Música. Música de cine. Ensemble metais e percusión. Jardín del río Gafos.

Pontevedra Máxica

20.30 h | A maxia de Pedro Volta. Pedro Volta. Praza da Pedreira

22.30 h | A maxia de Pedro Volta. Pedro Volta. Praza da Pedreira

Conciertos

22.00 h | TALABARTE. Praza da Ferraría

22.30 h | OS XESTEIRA. Praza de España

22.30 h | BROKEN PEACH. Pistas de Campolongo

MIÉRCOLES 12

Ven Trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Píscore: Con fusión. Alameda

20.00 h | Baobab Teatro: Bailando cos contos. Praza da Cítara

Xeiras das Artes

20.00 h | Tamara Andrés (poesía) + Neves Seara (performance). Praza da Curtidoira.

21.30 h | Bea Campos (narración) + Antía Iglesias (ilustración). Jardines de María Victoria Moreno

20.30 h | Vai de Música. Gala lírica. Invitados: Anaís Fernández e Gabriel Alonso. Jardín del río Gafos.

Pontevedra Máxica

20.30 h | A historia de Brancaflor. Fran Rei. Praza da Pedreira

22.30 h | O Afiador. Mago Teto. Praza da Pedreira

Conciertos

22.00 h | ONTE E HOXE. Praza da Ferraría

22.30 h | AS CANTIGAS DE ELENA con Pepe Vaamonde e Xisco Feijóo. Praza de España

22.30 h | BLACK STONES. Pistas de Campolongo

JUEVES 14

Ven Trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Uxía Lambona e a Banda Molona. Alameda

20.00 h | Barafunda: Globo tolo. Praza da Cítara

Xeiras das Artes

20.00 h | Malvares (música) + Pablo Rei Zentolo (ilustración). Praza da Curtidoira

21.30 h | Gabi Dakidarria (música) + Colectivo LAG (performance). Jardines de María Victoria Moreno

20.30 h | Vai de Música. Pedro y el lobo. Música de cámara. Jardín del río Gafos

Pontevedra Máxica

20.30 h | Don Gelatti. Mago Dani García. Praza da Pedreira

22.30 h | Maxia con desgarbo. Carlos Tomico. Praza da Pedreira

Conciertos

22.00 h | SUMRRÁ. Praza da Ferraría

22.30 h | BAIUCA. Praza de España

22.30 h | LA HABITACIÓN VUDÚ. Pistas de Campolongo

VIERNES 14

Ven Trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Charo Pita: No país do vento. Alameda

20.00 h | Pinga Teatro: O retorno da pirata Lola. Parque de Amalia Álvarez

Xeiras das Artes

12.00 h | Sue Garrido Pombo (música) + Rebeca Santos (aéreos). Praza da Curtidoira

13.30 h | Dr. Excepto (Música e narración). Jardines de María Victoria Moreno

20.00 h | Xurxo Souto (narración) + POW (grafitti). Jardines de María Victoria Moreno

21.30 h | Quico Cadaval (narración) + Kiko da Silva (banda deseñada). Jardines de María Victoria Moreno

20.30 h | Vai de Música. Desconcerto. Espectáculo cómico con Félix Rodríguez. Jardín del río Gafos

Pontevedra Máxica

20.30 h | Maxia pola igualdade. Fani Triana. Ilusionista. Praza da Pedreira

22.30 h | Linguado País. Martín Camiña. Ilusionista. Praza da Pedreira

Conciertos

22.00 h | LA CASA DE LOS INGLESES. Praza da Ferraría

22.30 h | PEL E PAU. Praza de España

22.30 h | EMILIO RÚA. Pistas de Campolongo

SÁBADO 15

Xigantes e cabezudos

Ven Trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Xarope Tulú: O Cardume. Alameda

20.00 h | Mago Rei Midas. Parque de Amalia Álvarez

Conciertos

22.00 h | MOLOCH. Praza da Ferraría

22.30 h | DANIEL MINIMALIA. Praza de España

22.30 h | PABLO LESUIT. Pistas de Campolongo

DOMINGO 16



Ven Trebellar nas Peregrinas

19.30 h | Galeatro: Muiñada. Alameda

20.00 h | Ghazafelhos: Monstruos no camiño. Parque de Amalia Álvarez

Conciertos

22.00 h | OS CARUNCHOS. Praza da Ferraría

22.30 h | ROSA CEDRÓN DÚO. Praza de España

22.30 h | THE LAKAZANS. Pistas de Campolongo

Trece escenarios repartidos por la ciudad

Las precauciones para evitar la expansión del coronavirus ha llevado al Concello de Pontevedra a repartir más que nunca su programa de festejos. Con el fin de evitar grandes multitudes y la concentración excesiva de asistentes, las actividades se han organizado en torno a 13 espacios que permiten un aforo total de más de 2.000 plazas.

Estos puntos y sus aforos son: Praza da Ferraría (187 personas), Praza da Pedreira (77 personas), Praza de España (314 personas), jardines Arquitecto Sesmeros (200 personas), Parque das Palmeiras (150 personas), pistas de Campolongo (300 personas), Parque Amalia Álvarez (120 personas), jardines de María Victoria Moreno (160 personas), Praza da Curtidoira (100 personas), jardines de A Parda (100 personas), Praza de Barcelos (70 personas), Monte Porreiro (200 personas) y jardín-paseo del río Os Gafos (120 personas).

Medidas de prevención del Covid-19

Todas las actividades estarán acotadas, aforadas y con el público sentado en función del número de sillas que permita cada espacio. Cada escenario se desinfectará antes y después de los espectáculos. La entrada a los recintos se abrirá una hora antes del inicio de la actividad para evitar aglomeraciones.

Los distintos escenarios tienen una única puerta de entrada con una alfombra desinfectante. Los asistentes deberán llevar mascarilla y limpiar sus manos con gel hidroalcohólico. Los espectáculos durarán una hora y el público deberá permanecer sentado todo el tiempo, excepto para abandonar el recinto. Al final, se habilitarán dos salidas en cada uno de los espacios, que estarán en lugares opuestos a la entrada.