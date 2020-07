El PSOE dice que el Concello nunca quiso arreglar el campo de fútbol de Dorrón

Después de muchos años de vaivenes, el PSdeG-PSOE de Sanxenxo denunció ayer que finalmente parece que el campo de fútbol de O Outeiro, en Dorrón, se va a quedar sin proyecto de remodelación.

Los socialistas destacan que se trata de una obra muy demandada por los vecinos que se comenzó a gestar cuando el actual alcalde, Telmo Martín, entró a gobernar con SAL. "Despois de moitas reviravoltas o mandatario ven de anunciar que finalmente non se vai executar", afirman.

Añaden que estas actuaciones, como otras muchas que se desarrollan en Sanxenxo, se han con cargo al Plan Concellos de la Diputación en la que los ayuntamientos "teñen liberdade total para decidir en que inverter os cartos que se lle asinan no Plan de Concellos da Deputación Provincial; o único que se lles pide e que cumplimenten correctamente e en tempo a solicitude", explicaba la responsable del PSdeG-PSOE de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza.

Plan Concellos

"Cando comezou este proxecto, Telmo considerou prioritario remodelar as bancadas e os vestiarios. Unha vez xa licitado, a adxudicación veuse truncada por un informe do enxeñeiro técnico municipal que, con moi bo criterio, comentou que acometer esas melloras sen antes arranxar o terreo de xogo era como empezar a casa polo tellado", indican los socialistas. Por este motivo, aseguran que "o Concello paralizou o procedemento e pediu á Deputación un novo proxecto para actuar, agora sí, sobre o campo. Iniciouse un novo expediente, pero o Concello non presentou o papeleo en tempo e forma e, finalmente, os cartos do Plan de Concellos foron acabar a dúas obras diferentes: o tramo de acceso á capela de O Santo e a construción dun centro social no lugar de Gondar", explican. La socialista cree que "estás dúas actuacións tamén son moi necesarias; pero o que estamos a denunciar e que Telmo Martín non tiña intención algunha de arranxar o campo de O Outeiro" y asegura que "todos estes devaneos demóstrano". "Unha vez máis, Telmo Martín está xogando coas expectativas da xente para sacar rédito político", comentaba la cabeza de lista del PSOE local.